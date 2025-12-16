СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове

От СДВР предотвратиха имотна измама в размер на стотици хиляди левове. При специализирана операция са задържани мъж и жена, опитали да продадат 760 квадратни метра парцел в квартал "Малинова долина".

При сделката за покупко-продажба на имота са били представени документи, в които се усъмнил нотариусът. Той е подал сигнал, а разследващите са установили, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Задържаният мъж - на 52 г. е познат на полицията с множество криминални регистрации.



