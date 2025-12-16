Началникът на Пето РУ в София е пуснат под домашен арест

Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. Той е един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева към него е приложена папка с класифицирана информация. При закрити врата протече и заседанието срещу Росен Кръстев по-рано днес.

От определението на съда стана известно, че Максимов е привлечен в качеството му на обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност не води до извода, че е автор на посоченото престъпление. Затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – „задържане под стража“, и съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Постановената мярка за неотклонение „домашен арест“ Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс „Сухата река“, с електронна гривна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч може да бъде протестирано и обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок. Ако това се случи, заседанието се насрочва за 23 декември в 10:30 ч.

Пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, заяви, че ще внесе протест.

Снощи Ловешкият окръжен съд не уважи жалбата на Пламен Максимов срещу задържането му под стража за до 72 часа и го остави в ареста.