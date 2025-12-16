БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Той беше задържан заедно с шефа на столичното 5-то РУ и още двама полицаи

наркобосът росен кръстев стъкларя остава ареста реши съдът ловеч
Снимка: БТА
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя, остава в ареста - реши Окръжният съд в Ловеч. Стъкларя беше задържан заедно с шефа на столичното 5-то районно управление и още двама полицаи.

Съдебното заседание продължи повече от 8 часа при закрити врати. По време на делото са слушани специални разузнавателни средства, които са събрани по разследването, че Кръстев, заедно с шефа на столичното 5-то районно Пламен Максимов, още двама полицаи и трима дилъри са били част от организирана престъпна група, която е правила палежи, занимавала се е с подкупи и е разпространявала наркотици.

Съдът прие, че ако е на свобода Стъкларя може да се укрие или да извърши друго престъпление. В момента се гледа мярката за неотклонение на Пламен Максимов.

#Стъкларя #арест на началника на 5-о РУ #5-о районно #наркобос

