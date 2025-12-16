Все по-близо до мир: Продължава седмицата на интензивни преговори за Украйна

Силни взривове разтърсиха Одеса рано тази сутрин. В 3.30 беше обявена тревога заради руски дронове. Около 290 хиляди домакинства са без ток. Към момента няма информация за пострадали или жертви. В града и областта живеят между 50 000 и 60 000 българи.

Все по реално е в сделката за мир между Киев и Москва да бъдат заложени гаранции от типа член 5 от договора за НАТО, но не и американски войски в Украйна. Оптимизъм, че краят на войната е близо изрази и Доналд Тръмп, след като се включи по телефона в среща между Володимир Зеленски и ключови европейски партньори на Украйна. Ще има ли примирие поне по Коледа и ще бъде ли принудена Русия да плати репарации на украинската страна?

Мирът е близо, каза Доналд Тръмп след преговори във формат Украйна-Европа-САЩ в Берлин. Володимир Зеленски, лидерите на НАТО, ЕК, европейски партньори, а от американска страна - Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и по телефона - Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Все по-близо сме. Имаме огромна подкрепа и от европейските лидери. Те искат войната да свърши, Русия иска същото. Проблемът е, че в един момент искат край, а в следващия не искат. Това важи и за Украйна. Колкото до гаранциите за сигурност - работим по тях заедно с Европа, тяхната роля е много голяма. Работим върху гаранции, с които да бъде сигурно, че войната няма да избухне отново."

Но макар да се твърди, че 90% от различията между Киев и Москва са изгладени, въпросът за териториалните отстъпки остава отворен. Приоритет за украинския лидер е заявките за гаранции за сигурността, в духа на член 5 на НАТО, да бъдат вписани като част от сделката за мир.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Разчитаме на пет документа. Част от тях засягат въпроса за гаранциите за сигурност. Те са правнообвързващи – гласувани и одобрени от Конгреса на Съединените щати. Те са огледални на член пети на НАТО. Второ, ние сме сериозни за възстановяването на Украйна – вече говорим за пари и за създаването на специален фонд за реконструкция."

Червената линия остават териториалните отстъпки, които Москва настоява да бъдат направени от украинска страна. Володимир Зеленски е категоричен, че решението трябва да бъде взето от украинските граждани, но в момента провеждането на референдум би било прекалено рисковано. Според руския зам.-външен министър Сергей Рябков, Русия няма да се откаже от претенциите си към окупираните области. Става дума за Донбас, Запорожка и Херсонска област.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Въпросът сега е дали, както и президентът Тръмп казва, ще сключим сделка или не. Позицията ни е ясна. Знаят я американците, знаят я и украинците. Искаме мир, не искаме примирие, което да даде шанс на Украйна да си поеме въздух и да се прегрупира, за да продължи да воюва. Искаме да сложим край на тази война и да постигнем целите си."

Европейските партньори изразиха готовност да изпратят многонационални сили, но подобен ход е изключен от американска страна. Според източници от Вашингтон, Доналд Тръмп може да успее да убеди Владимир Путин да приеме гаранциите за сигурност за Украйна, ако бъде сигурно, че тя няма да бъде член на НАТО.

В Хага, където е Зеленски днес, беше подписано споразумение за създаване на Комисия за оценка на исковете за компенсации на украинците. "Това е ясно послание към Русия", коментира нидерландският премиер Дик Схоф. Категорично се изключва и възможността за амнистия за военни престъпления, каквато беше включена в първия проект на мирното споразумение на Вашингтон.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Трябва да има последствия за извършителите на всяко военно престъпление от руска страна. Надяваме се, че трибуналът за руската агресия ще започне истински да работи. Не само за нас, но и за всички, които искат да има мир в Европа."

Според Световната банка, щетите за Украйна от началото на войната възлизат на над 528 млрд. долара. Под въпрос е и дали тази година ще има временно прекратяване на огъня в дните около Коледа - според Кремъл това ще зависи от преговорите по мирния план.