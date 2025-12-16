БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И слънце, и мъгли и в близките дни

от БНТ

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Максималните температури ще бъдат от 5° до 11- 12°

Снимка: илюстративна
В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но ще бъде почти тихо и на места видимостта ще остане намалена от мъгли. Максималните температури ще бъдат от около 5° в местата с трайна мъгла до 11- 12° в районите с повече слънчеви часове, в София - около 9°.

През нощта ще бъде ясно и тихо и отново на много места в равнините, котловините и около водните басейни ще се образува мъгла или ниска облачност. Минималните температури утре ще бъдат между минус 5° и 1°, в София – около минус 3°, на морския бряг – от 3° до 45°.

Преди обяд все още ще има много райони с мъгли, но в следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с максимални температури от около 5° в местата с трайна мъгла до 11- 12° в местата с повече слънчеви часове, в София - около 8°.

Ще бъде почти тихо, в източните райони и по Черноморието със слаб юг-югоизточен вятър. И на морския и утре бряг ще преобладава слънчево време, с максимални температури от 10° до 12°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по високите части - умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около и малко над нулата.

И през следващите дни ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд на много места в равнините, котловините и около водните басейни – с мъгли. Температурите ще се повишат, по-съществено максималните. В събота освен мъгливо, ще бъде и предимно облачно и максималните температури ще тръгнат надолу. В неделя ще бъде предимно облачно. На отделни места, главно в Южна и Източна България, са възможни слаби превалявания от дъжд, а понижението при максималните температури ще продължи.

