В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг на НАТО

Чете се за: 01:07 мин.
По света
Отбранителната способност и заплахите за европейската сигурност в центъра на разговорите

В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг.

В нея участват лидери от 7 държави-членки на Европейския съюз.

България е представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна.

Ще бъдат обсъдени още хибридните атаки, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушенията на въздушното пространство.

Преди срещата финландският премиер Петери Орпо предупреди, че Русия ще пренасочи свои сили към Източния фланг на НАТО, ако има мирно споразумение с Украйна.

В интервю за в. "Файненшъл таймс" Орпо призова Европа да отпусне повече средства за отбрана в държавите с морска и сухопътна граница с Русия и Беларус.

#Хелзинки #Росен Желязков #НАТО #Финландия #среща

