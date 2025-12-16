В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг на НАТО

Отбранителната способност и заплахите за европейската сигурност в центъра на разговорите
В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг.
В нея участват лидери от 7 държави-членки на Европейския съюз.
България е представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков.
Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна.
Ще бъдат обсъдени още хибридните атаки, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушенията на въздушното пространство.
Преди срещата финландският премиер Петери Орпо предупреди, че Русия ще пренасочи свои сили към Източния фланг на НАТО, ако има мирно споразумение с Украйна.
В интервю за в. "Файненшъл таймс" Орпо призова Европа да отпусне повече средства за отбрана в държавите с морска и сухопътна граница с Русия и Беларус.