Благотворителна акция в Благоевград събира храни за хора в нужда

В навечерието на Рождество Христово в Благоевград се провежда благотворителна акция за хора в нужда. Инициативата е на Православния информационен център и на Общинския съвет по наркотични вещества.

Събират се трайни и пакетирани хранителни продукти за семейства на наркозависими и самотно живеещи хора. Кампанията се провежда повече от 15 години под надслов "Приятели, наши връстници гладуват – да спрем това".

Магдалена Рахова, Общински съвет по наркотични вещества: "Избираме точно дните около празниците, както е сега Коледа, и за Великден, за да може, първо, това е една помощ към семействата, които имат нужда. Да е по-спокоен, да е по-светъл, по-топъл този празник за тях, Рождество Христово. И след това, за да може да възпитаме подрастващите, обществото, милосърдието, което е в основата на истинските човеци. И виждаме със всяка година дарителите как се увеличават."

Днес е последният ден за дарения, а раздаването на хранителните пакети започва утре, за да достигнат навреме до нуждаещите се преди празниците.