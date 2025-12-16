БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна

Избори през март са съвсем постижими, заяви Костадин Костадинов

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е социално-икономическата и политическата ситуация в страната - вие го виждате всеки ден и по улиците, и в парламента. Споделете вашите виждания - дали има още живот в 51-вото Народно събрание под формата на нова управленска конфигурация - бихте ли работили за такава или вашето мнение е да се отива директно на предсрочни парламентарни избори и ако отиваме на такива - има ли нужда Изборният кодекс от промяна, така че да се повиши прозрачността, честността, доверието в към изборния процес на фона на заключенията на Конституционния съд за редица организационни и процедурни проблеми, които се проявиха по време на последните парламентарни избори", заяви президентът Румен Радев на консултациите с "Възраждане" преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

На "Дондуков"2 пристигнаха представители на парламентарната група на "Възраждане".

Той попита "Възраждане" виждат ли проблеми с удължителния закон за бюджета на фона на новата финансово-икономическа ситуация, която ни очаква от началото на следващата година.

"Държавата се намира в сложна ситуация, за нас тя е кризисна. Няма какво да губим повече времето на българския народ - колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре, но това зависи само от вас, защото вие сте човекът, който ще определи датата с темпа на консултациите и раздаването на мандатите. Избори през март са съвсем постижими, защото това Народно събрание е политически мъртво, няма абсолютно никаква легитимност, от самото начало е незаконно", коментира Костадин Костадинов.

Според Костадин Костадинов има много сериозен проблем с бюджета.

"Затова ви изпратихме писмо за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, вие не ни отговорихте. Според нас трябва да има такъв. Бюджетът за 2025 се продъни - той не е изпълнен. Нашата страна е тикана насила в еврозоната, което е незаконно и нелегитимно", каза още Костадин Костадинов.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Подчерта, че "няма да стане каквото и да е било в този парламент, няма да има ново правителство в този парламент".

"Не знам какво очаквате от един такъв Консултативен съвет - аз очаквам съвет, в който мнозинството е на правителство и на политически партии, които предварително заявиха и абдикираха от отговорност, за да я прехвърлят на такива като вас, даже и на мен, въпреки че нямам нищо общо с изпълнителната власт. Изходът от този Консултативен съвет е ясен - това е загуба на време. Вие, като останалите политически партии, искате да превърнете консултациите като трибуна за предизборна агитация. Имаме проблем с честността и прозрачността на изборите", коментира президентът Румен Радев.

Костадин Костадинов отново призова за запазване на българския лев. "Нашата позиция за референдума е ясна и категорична. Нито една държава не е влизала в еврозоната по този начин и това трябва да се използва за отлагане", каза още Костадинов.

#президента Румен Радев #консултации с президента #"Възраждане"

Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
