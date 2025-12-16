Втори кръг консултации при президента: Наред са "Възраждане" и "ДПС - Ново начало"

Втори кръг консултации за сформиране на правителство ще се проведат при президента Румен Радев.

За днес са насрочени разговори между държавния глава и представители на "Възраждане", а след това и с парламентарната група на "ДПС - Ново начало".



Първи на разговори на "Дондуков" 2 ще отидат представителите на "Възраждане". Срещата с тях ще започне в 10.00 ч.

От 11.30 ч. Румен Радев ще разговаря и с "ДПС - Ново начало".

Срещи с президента вече проведоха първите две политически сили в 51-вото НС – ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

По време на консултациите и двете политически формации заявиха категоричната си позиция, че няма да участват в създаването на нов кабинет в този парламент.

От ГЕРБ-СДС призоваха президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект.

От ПП-ДБ посочиха, че приоритет пред сегашния парламент са: Внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Дотук се стигна след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести в цялата страна.