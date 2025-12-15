Тръмп: Споразумение за Украйна е по-близо от всякога

Европейски лидери са единодушни, че всяко решение за териториални отстъпки на Украйна трябва да бъде взето само при наличие на надеждни гаранции за сигурност, включително европейски многонационални сили.



Позицията се съдържа в изявление след среща в Берлин на 10 европейски лидери, включително председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Те се събраха, за да подкрепят мирните преговори между делегация на САЩ и Украйна.

В европейската позиция се изтъква, че Украйна трябва да има армия около 800 000 души, за да предотврати нова агресия на Русия.

Гаранциите за сигурност включват и механизъм под американско ръководство за наблюдение на примирието с възможност за ранно предупреждение за нарушения.

Доналд Тръмп заяви, че е провел продължителни и добри разговори с европейските лидери и изрази увереност, че "споразумение за Украйна е по-близо от всякога".