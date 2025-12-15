БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Споразумение за Украйна е по-близо от всякога

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
По света
Европейските лидери за Украйна: Териториални отстъпки само след гаранции за сигурност 

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Европейски лидери са единодушни, че всяко решение за териториални отстъпки на Украйна трябва да бъде взето само при наличие на надеждни гаранции за сигурност, включително европейски многонационални сили.

Позицията се съдържа в изявление след среща в Берлин на 10 европейски лидери, включително председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Те се събраха, за да подкрепят мирните преговори между делегация на САЩ и Украйна.

В европейската позиция се изтъква, че Украйна трябва да има армия около 800 000 души, за да предотврати нова агресия на Русия.

Гаранциите за сигурност включват и механизъм под американско ръководство за наблюдение на примирието с възможност за ранно предупреждение за нарушения.

Доналд Тръмп заяви, че е провел продължителни и добри разговори с европейските лидери и изрази увереност, че "споразумение за Украйна е по-близо от всякога".

# Доналд Тръмп #войната в Украйна #САЩ #преговори за мир #европейски лидери #Украйна

