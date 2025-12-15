БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха...
Чете се за: 00:42 мин.
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени

Джанан Дурал
Украйна ще получи гаранции за сигурността в духа на член 5-и на НАТО

Украйна Володимир Зеленски
Снимка: БТА
Слушай новината

Украйна ще получи гаранции за сигурността в духа на член 5-и на НАТО, които ще бъдат заложени в бъдещо мирно споразумение с Русия.

Това заяви американски представител след края на двудневните разговори в Берлин между делегации от Вашингтон и Киев.

Твърди се още, че 90% от различията между Украйна и Русия вече са изгладени, но остава въпросът за окупираните украински територии.

И в този час германската столица остава епицентър на усилията в търсене на мир - Зеленски ще разговаря с лидерите на няколко европейски държави, НАТО и Европейската комисия, а по телефона и с Тръмп.

Трудни, но много продуктивни разговори. Така Володимир Зеленски коментира срещите между украинска и американска делегация в Берлин.

Разговорите продължиха два дни, като за първи път специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, който е чест посетител в Кремъл, се срещна със Зеленски.

"Имаме различни позиции по въпроса за териториите. Разговорите с американската страна продължават. Готови сме за работа по справедлива и силна сделка за мир. Вярвам, че с помощта на Съединените щати, ще бъде постигнат компромис. Украйна се нуждае от яснота за гаранциите за сигурност, преди да вземе каквото и да е решение за фронтовите линии", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

"В изминалите дни станахме свидетели на значителен дипломатически пробив, вероятно най-големият от началото на войната. Сега имаме шанс за реален мирен процес за Украйна. Планът е още малък, но възможността е реална. Териториалният въпрос остава ключов. Но само Украйна може да реши дали да направи териториални отстъпки. Без "но" или "ако", допълни Фридрих Мерц, канцлер на Германия.

Според американски представител по време на разговорите е постигнат значителен напредък и 90% от различията между Киев и Москва са разрешени.

От Вашингтон допълват, че гаранциите за сигурността, подобни на член 5-и на НАТО са нещо, което Доналд Тръмп би могъл да убеди Путин да приеме.

От американска страна допълниха още, че в момента Тръмп е фокусиран върху това да спре руснаците да се придвижат още на запад и че по време на разговорите са обсъдени и начини да не бъдат повтаряни грешки от предишни мирни споразумения.

Русия би се съгласила Украйна да стане част от ЕС, казват още от американска страна. Не се коментира въпросът за НАТО, след като вчера Зеленски каза, че страната му е готова да се откаже от членство в Алианса в замяна на гаранции за сигурност.

"Това е ключов въпрос, който разбира се заслужава внимание. Но тъй като той е и в основата на преговорния процес, не бихме искали да се превръщаме в мегафон. Работата продължава. Когато американските, европейските и украинските преговарящи постигнат нещо днес, ще бъдем информирани относно разговорите, които се водят в Берлин", коментира Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Големият въпрос остава ще бъде ли принудена Украйна да се откаже от част от окупираните си от Русия територии.
карта

Москва настоява да получи Донбас, но опазването на териториалната цялост е една от червените линии за Киев.

Според проучване 72% от украинците са склонни да приемат сделка за мир, която да замрази линията на конфликта.

75% обаче намират отстъпването на територии и намаляването на числеността на армията като "неприемливи".

Сега на ход са лидерите - Доналд Тръмп ще се включи по телефона в насрочената работна вечеря между Володимир Зеленски, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, лидерите на Италия и Полша - Джорджа Мелони и Доналд Туск. В Берлин са още генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.



