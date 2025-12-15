Напрежение между Народния театър и Министерството на културата.

Инспекторатът на Министерския съвет проверява решението на културното ведомство, посочват на страницата си във Фейсбук от Народния театър и има сигнали за нарушения, допуснати по време на провеждането ѝ.

Появиха се съмнения и за отстраняване на директора на театъра Васил Василев. Засега реакциите са само с писмени позиции.



Първа дойде тази на творческия състав на театъра. Те определиха като недопустими по думите им "непрозрачните действия" от страна на министъра на културата Мариан Бачев.

И настояха бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство.

Не закъсня реакцията на Министерството на културата. В позиция до медиите заявиха, че не може да се говори за отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината.

И допълниха, че Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти.

От своя страна директорът на Народния театър изрази позиция по темата с публикация във Фейсбук. Според Василев министерството е забавяло плащания по обществени поръчки и авторски договори на театъра и едновременно с това видяло нарушение при възнагражденията на актьорите.

Василев пише още, че без проверката да е приключила по надлежния ред Бачев е предприел последващи действия и е поставил невъзможни срокове за изпълнение поради отсъствието на директора от страната при условие на разрешен неплатен отпуск.