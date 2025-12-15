БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тези внушения не отговарят на истината, допълниха в позиция от министерството

Екипът на Министерството на културата с недоумение се запозна с появилите се в публичното пространство твърдения и спекулации, свързани с предполагаеми действия спрямо ръководството на Народен театър „Иван Вазов“. Това заявиха в позиция до медиите от Министерство на културата.

"Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината".

Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата. Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия, пишат още от Министерство на културата.

"Екипът на Министерството е убеден, че спекулациите и внушенията по подобни теми създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институцията, нито на културния живот в страната. Основна цел на Министерството на културата е хората в сферата на сценичните изкуства да работят в спокойна, предвидима и професионална среда".

По отношение на текущите конкурси за ръководители на културни институти - те се провеждат по установения ред и в рамките на действащото законодателство.

#позиция #Министерство на културата

