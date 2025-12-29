БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Бляскав финал на годината: В Софийската опера започват традиционните новогодишни концерти

Миглена Стойчева
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тази вечер в Софийската опера започват традиционните новогодишни концерти, които са едно от най-чаканите от публиката събития. Програмата е съставена от много обичани и популярни оперни и балетни фрагменти, но винаги се пази в тайна и никога не се повтаря. Така артистите гарантират, че ще подарят празнично настроение на своите почитатели и ще им помогнат да изпратят годината по незабравим начин.

Софийската опера прави последен подарък за годината на своята публика с бляскавите Новогодишни концерти. Театърът споделя със своите почитатели удовлетворението от постигнатите успехи, а артистите правят своята равносметка. Подарили са незабравими емоции на над 135 хиляди зрители, които са се радвали на 284 спектакъла. Но това не е всичко – трупата на Националната опера е осъществила четири много успешни гастрола в Италия, Полша, Турция и Хърватия. Националният балет също покори чуждестранната публика с три запомнящи се турнета – в Крит, Салерно и в десет полски града.

Марта Петкова – художествен ръководител на балета на Софийската опера: „Националният балет изпраща една изключително успешна година с хубави премиери, с много качествени спектакли и с пълни салони, което е нашата най-голяма награда. Новогодишните концерти са част както от нашия календар, така и от нашия живот. Реално по празници ние работим и това за нас е много приятно – да можем да споделим с нашата публика тези вълнуващи моменти.“

За една от примите на Националната опера – Радостина Николаева, 2025 година беше много специална, защото отбеляза 25 години на сцената на първия ни театър. Тя се обърна към верните почитатели на оперното изкуство с пожелание.

Радостина Николаева: „Нека през Новата година вярата да бъде вашият компас, който да ви води към сбъдването на вашите мечти. Здраве, щастие, любов и доброта.“

Софийската опера се стреми да отговаря на интереса на своята публика към спектаклите си. Затова с годините новогодишният концерт от събитие в една-единствена вечер прераства в поредица от празнични спектакли. Така шансът да останат разочаровани почитатели, които не са успели да намерят място в залата, значително намалява. А тези, които веднъж са били в операта точно в навечерието на Новата година, стават редовна публика на тези бляскави концерти и превръщат посещението им в своя празнична традиция.

