Премиера в Националната опера: "Макбет" се завръща на сцената в София

Софийската опера добавя в афиша си една от най-предизвикателните опери на Верди. Режисьорът Вера Петрова прави своя прочит на шедьовъра Макбет. Макар постановката да се придържа плътно до създаденото от Шекспир и музикално претвореното от Верди, тя залага и един съвременен пласт, който да ангажира публиката с модерните измерения на конфликта между морала и амбицията за власт.

Операта "Макбет" е голям залък и за екипа, който се заема да я реализира сценично, и за публиката, която трябва да е на висотата на заложените от Шекспир и Верди философски послания. Добавят се и режисьорските въпроси, които Вера Петрова задава на своите бъдещи зрители. Сред тях основният е каква врата бихте отключили, ако в ръцете ви попадне ключът на житейската амбиция.

Вера Петрова - режисьор: "Това което ние сме търсели в заглавието, е да запазим фундаменталните житейски въпроси, които Верди и Шекспир ни задават - за смисъла на живота, какъв е той, има ли такъв и кое е всъщност истински ценното в живота на един човек."

Смятам, че можем да покажем на публиката един фентъзи трилър, не казвам фантастичен, защото не влизаме във фантастика, а влизаме във фантазията, която работи със свръхестествените елементи. И мисля, че ако сме успели да разгадаем въпросите, а не отговорите, които ни задават двамата големи гении - музикалният и недраматичният гений, тогава може би ще привлечем публиката и ще й дадем възможност да види нещо, което е по-различно като концепция.

"Макбет" е сложно заглавие за певците, защото партиите са екстремни и много взискателни към гласовете на артистите. За премиерата Софийската опера е поканила италианката Александра Ди Джирджо, която да приеме вокалната ръкавица на жестоката лейди Макбет.

Александра Ди Джорджо: "Днес много често се случва твърде лирични гласове да пеят Лейди Макбет. Но аз не препоръчвам това и не го правя не само по причини на вокалната техника, не само защото това може да разруши гласа, но и заради характера на гласа, който никога не може да разкаже тази история. Ние всички можем да изпеем тези ноти, но разликата е в цвета на гласа."

Геният на Верди добавя към шедьовъра на Шекспир допълнително музикално измерение. И така превръща операта "Макбет" в творба, която меломаните задължително трябва да преживеят.