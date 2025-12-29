БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
38,5% от българите определят протестите около бюджета като основно политическо събитие на годината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Протестите, предизвикани от проектобюджета за догодина, са най-значимото събитие за 2025, показва социлогическо проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода между 10 и 21 декември сред 979 пълнолетни граждани, интервюирани с таблети по метода „лице в лице“.

38,5% от анкетираните са посочили протестите. Приемането на България в еврозоната заема второ място с 28,6 на сто. Според агенцията тези резултати показват, че социално-икономическите проблеми остават водещ критерий, чрез който обществото оценява управлението и публичните политики.

Интересно е разпределението по възрастови групи. Най-голям процент от хората, поставили на първо място „Протестите около бюджета“, са от най-възрастната група – над 47%, както и от представителите между 25–29 години – близо 46 на сто.

Сред определилите влизането ни в еврозоната като най-значимо събитие най-голям дял имат представителите на възрастовата група 30–39 години – над 32 на сто, следвани от тези между 50–59 години с около 31%.

#значимо политическо събитие #"Галъп интернешънъл болкан" #бюджет #протести

Последвайте ни

