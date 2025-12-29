БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Жълт код за силен вятър и утре

Цветелина Катанска
У нас
Снимка: БТА
Силни ветрове и ниски температури бележат последните дни на годината. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до 90 км/ч. остава в сила и за утре в почти цялата страна.

Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

Максималните температури ще бъдат от 4° до 9°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°. В планините и утре ще бъде слънчево, но ще продължи да духа бурен северозападен вятър.

Мартин Славчев, дежурен синоптик в НИМХ: "Действително вятърът в следобедните часове отслабна, но има райони, където все още има пориви до 20 метра в секунда, като например Лом, Оряхово и на места в Дунавската равнина. Това отслабване е временно, утре отново, както виждате и от картата, има обявен жълт код за силен вятър със средна скорост от 14 до 19 метра в секунда, все още на места и до 20, може и повече. В новогодишната нощ ще бъде доста студено, особено в Западна България и в котловините, като на места там температурите могат да достигнат до около минус 10 градуса, тъй че нека всички граждани да имат предвид, когато са навън и празнуват Нова година, че ще бъде особено студено. В началото на следващата година предстои повишаване на температурите, като вятърът тогава ще се обърне от юг-югозапад, като ще има повишаване на дневните температури, сутрешните все още ще са ниски."

