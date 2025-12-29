Жълт код за силен вятър и утре

Силни ветрове и ниски температури бележат последните дни на годината. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до 90 км/ч. остава в сила и за утре в почти цялата страна.

Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

Максималните температури ще бъдат от 4° до 9°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°. В планините и утре ще бъде слънчево, но ще продължи да духа бурен северозападен вятър.