Националните състезатели по фигурно пързаляне разказаха за първия си досег със спорта и за своите успехи

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Треньорът на националния отбор Ина Лутай насърчи младите по-често да намират време за спорт.

Националните състезатели по фигурно пързаляне на България споделиха за първия си досег със спорта.

За тях любовта към леда се превръща в спортна съдба.

"Бях на 3 години, когато гледах европейското първенство по фигурно пързаляне. Влюбих се в спорта и веднага помолих мама да ме заведе на пързалката", сподели Киара Христова в интервю за предаването "България в 60 минути".

"На 7 години се запознах със спорта с брошура в детската градина. Мама ми предложи да отидем на ледената пързалка и естествено се съгласих. След първата тренировка си казах, че ще ходя всеки ден", допълни Кристина Григорова.

"Аз също започнах на 7 години и започнах покрай сестра ми. Първоначално не исках, но покрай нея се научих да карам ролкови кънки", разказа Деян Михайлов.

Треньорът на националния отбор Ина Лутай насърчи младите по-често да намират време за спорт.

"С опита човек започва да разбира, кога едно дете има талант. Има хора с огромен талант, но трудът е преди всичко. Много е важно младите да спортуват и да имат любов към спорта", добави тя.

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Предупреждение за силен вятър и във вторник
