Националните състезатели по фигурно пързаляне разказаха за първия си досег със спорта и за своите успехи

Националните състезатели по фигурно пързаляне на България споделиха за първия си досег със спорта.

За тях любовта към леда се превръща в спортна съдба.

"Бях на 3 години, когато гледах европейското първенство по фигурно пързаляне. Влюбих се в спорта и веднага помолих мама да ме заведе на пързалката", сподели Киара Христова в интервю за предаването "България в 60 минути".

"На 7 години се запознах със спорта с брошура в детската градина. Мама ми предложи да отидем на ледената пързалка и естествено се съгласих. След първата тренировка си казах, че ще ходя всеки ден", допълни Кристина Григорова.

"Аз също започнах на 7 години и започнах покрай сестра ми. Първоначално не исках, но покрай нея се научих да карам ролкови кънки", разказа Деян Михайлов.