Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)

Бурният вятър вчера отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево. По думите на хората поривите са достигали до 100 километра в час.

Покривът на единствената църква в селото е ремонтиран с доброволни средства и труд преди 3 години. Вчера големите ламарини от покрива са отнесени от вятъра, а черквата остава изложена на външните условия. За щастие няма пострадали хора, не са нанесени и щети по иконите и иконостаса.

Днес десетки доброволци почистваха разрушенията и започнаха ремонта на покрива. Надеждите на хората от селото са, че до Йордановден покривът ще бъде готов, за да могат да почетат празника.

За целта набират средства и доброволци, които да помагат, а кметът на община Сандански е обещал да дари материали.