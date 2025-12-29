БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Днес десетки доброволци почистваха разрушенията и започнаха укрепването на покрива, ремонтиран преди 3 години

Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)
Бурният вятър вчера отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево. По думите на хората поривите са достигали до 100 километра в час.

Покривът на единствената църква в селото е ремонтиран с доброволни средства и труд преди 3 години. Вчера големите ламарини от покрива са отнесени от вятъра, а черквата остава изложена на външните условия. За щастие няма пострадали хора, не са нанесени и щети по иконите и иконостаса.

Днес десетки доброволци почистваха разрушенията и започнаха ремонта на покрива. Надеждите на хората от селото са, че до Йордановден покривът ще бъде готов, за да могат да почетат празника.

За целта набират средства и доброволци, които да помагат, а кметът на община Сандански е обещал да дари материали.

