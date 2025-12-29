НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото

НАП с масови проверки в цялата страна. Целта им е да установят дали търговците спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото и дали не злоупотребяват, като необосновано повишават цените.

"Проверките са абсолютно масови и се извършват в цялата страна от 8 октомври досега, като ще продължат и през целия месец януари – периода на двойното обозначаване на цените в левове и евро. До момента са наложени 65 акта, като за 9 от тях вече има издадени наказателни постановления на обща стойност 45 000 лева. За малко над 300 случая все още изтича срокът за предоставяне на документи, след което ще бъде преценено дали има нарушения", заяви Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на Националната агенция за приходите, по време на проверка на агенцията.

По думите ѝ във всеки проверяван търговски обект НАП изпраща официална покана до търговеца да предостави цените към текущата дата на т.нар. голяма потребителска кошница от 100 продукта. Те се сравняват с цените, подадени на 11 август. При установено увеличение - търговецът е длъжен да представи икономически обосновани фактори, които да обяснят поскъпването.

„Ако повишението не може да бъде икономически обосновано с фактори, предвидени в закона, се пристъпва към налагане на санкции“, уточни Митова.

Тя допълни, че в случаите, когато стоките пристигат при търговеца с вече увеличени цени, се проследява цялата верига – от производител до доставчик – за да се установи къде точно е настъпило повишението.

От НАП подчертават, че проверките ще продължат да бъдат масови и обхващат всички търговски обекти в страната. Целта е да се гарантира, че няма да бъдат нарушавани правата на потребителите и че няма да се спекулира с цените във връзка с въвеждането на еврото.