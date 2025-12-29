БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Конституционният съд на Румъния отложи решението си за пенсиите на магистратите

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
конституционният съд румъния отложи решението пенсиите магистратите
Слушай новината

Конституционният съд на Румъния отложи за 16 януари решението си за закона, предвиждащ увеличение на пенсионната възраст на магистратите и ограничаване на размера на пенсията им.

Това е трето отлагане. Проектозаконът беше прокаран в парламента от дясноцентристкия премиер Илие Боложан. Той предвижда увеличаване на пенсионната възраст за магистратите до 65 години в рамките на 15-годишен преходен период. Също така се предвижда пенсията да бъде ограничена до 70 процента от последната нетна заплата.

Проектозаконът е мярка за овладяване на прекомерния дефицит на Румъния от 9.3 процента от брутния вътрешен продукт и е също така изискване на ЕК. Проектът вече беше отхвърлен веднъж от Конституционния съд през ноември. След това правителството го преработи.

#Закон за пенсиите на магистратите #румъния #магистрати #Конституционен съд #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
3
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
4
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
5
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
6
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Балкани

След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира правителство
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира правителство
Трима полицаи са убити при антитерористична операция в Турция Трима полицаи са убити при антитерористична операция в Турция
Чете се за: 01:22 мин.
Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич обяви вот догодина Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич обяви вот догодина
Чете се за: 00:45 мин.
Седем турски полицаи са ранени при сблъсъци с предполагаеми бойци на "Ислямска държава" Седем турски полицаи са ранени при сблъсъци с предполагаеми бойци на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:35 мин.
Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти
Чете се за: 00:45 мин.
Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ) Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
По света
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заради наводнението: Жители на Гелеменово протестираха пред...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ