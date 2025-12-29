Конституционният съд на Румъния отложи решението си за пенсиите на магистратите

Конституционният съд на Румъния отложи за 16 януари решението си за закона, предвиждащ увеличение на пенсионната възраст на магистратите и ограничаване на размера на пенсията им.



Това е трето отлагане. Проектозаконът беше прокаран в парламента от дясноцентристкия премиер Илие Боложан. Той предвижда увеличаване на пенсионната възраст за магистратите до 65 години в рамките на 15-годишен преходен период. Също така се предвижда пенсията да бъде ограничена до 70 процента от последната нетна заплата.

Проектозаконът е мярка за овладяване на прекомерния дефицит на Румъния от 9.3 процента от брутния вътрешен продукт и е също така изискване на ЕК. Проектът вече беше отхвърлен веднъж от Конституционния съд през ноември. След това правителството го преработи.