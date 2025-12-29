Варненци получиха наградата „Гражданска доблест“ за протестите си в защита на кмета Благомир Коцев

Наградата „Гражданска доблест“ на Българския хелзинкски комитет тази година беше присъдена за кауза, която предизвика противоречиви политическите реакции, но обедини обществото. Получиха я протестиралите в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев, заради защитата на правото на справедлив съдебен процес и настояването институциите да спазват основните принципи на правовата държава.

Призът е част от инициативата „Човек на годината“ и традиционно се връчва на 10 декември – Международния ден на човешките права. Случаят с Благомир Коцев предизвика вълна от недоволство и подкрепа не само в страната, но и в чужбина. Протестиращите настояваха за прозрачност и равенство пред закона, като подчертаха, че гражданският контрол върху институциите е ключов за демокрацията.