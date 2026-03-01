БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Мартенички разменят и в Румъния - какви са традициите

Репортер: Калчо Петков
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Марцишор е един от най-красивите и древни обичаи в Румъния и Молдова, който отбелязва началото на пролетта. Той е много близък до нашата българска мартеница, но има своите специфични нюанси.

Как изглеждат румънските мартенички? Те се носят или на ревера, или като медальон на врата. Характерно, тук нямат Баба Марта, тук имат Баба Докия. Според легендата Баба Докия на 1 март тръгва с овце в планината, носи девет кожуха и всеки ден сваля по един кожух. На деветия ден обаче става много студено, зимата се разлютява и Баба Докия замръзва. А според другата легенда, слънцето слиза на земята под формата на красива девойка. Тук е отвлечено от змей. Красив момък спасява девойката, той бива ранен, кръвта му пада върху снега и така се оформя белият и червеният конец.

Според румънците един от символите на пролетта е кокичето. Затова много от мартенички са украсени под формата на кокиче или на момина сълза. А поздравът е "Красива пролет".

#румъния #мартеници

