Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой

Текат последните дни преди въвеждането на еврото. Макар повечето от тях да са почивни, е важно да не забравяме и съветите на експертите - да платим битовите сметки и да си приготвим пари в брой за новогодишната нощ и в първия ден от 2026 г. Причината - прекъсване на банковите системи за пренастройване във връзка с въвеждането на европейската валута.

Междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември, а в периода между 21.00 часа на 31 декември и 1.00 часа на 1 януари ще разчитаме само на пари в брой: няма да е възможно да се плаща с карта на ПОС терминал или в интернет, нито да се теглят пари от банкомат. Варненци вече са готови за временното финансово неудобство.

"Не ме притеснява изобщо. Има хора, които, така или иначе, не ползват банкомати." "Хората предвидливо ще могат да си оставят парите в банковите карти, където те автоматично ще бъдат прехвърлени в евро и не виждам проблем." "Малко ще им е трудно на търговците основно. Защото трябва да връщат ресто, нали, в другата валута."

Опашки се извиха пред банкоматите в Пловдив. Очаква се завишеното търсене на пари в брой да продължи и в последните дни преди въвеждане на еврото.

"Смятам към 30-ти да си изтегля, за да имам на 31 и 1 януари, когато по обективни причини, технически, няма да има да работят банкоматите, няма да работят и банките, но сега не смятам да се запасявам."

От полицията предупредиха потребителите да са особено бдителни на местата, където се събират много хора.

"Бих използвала глагола "запасих се", а не "презапасих се", защото мога да предвидя какви ще бъдат разходите ми преди и в първите дни на новата година, така че съм искрено изненадана, виждайки огромните опашки пред чейндж бюрата и банките, недоумявам защо хората чакат последните дни."

Варненските хотелиери и ресторантьори вече са готови да връщат ресто в евро монети и банкноти в новогодишната нощ.

Атанас Карагеоргиев, хотелиер: "Касовите апарати са подготвени, щом минава през каса - няма никакъв проблем… Изобщо не очаквам трудности, защото при нас всичко е предплатено, така че ще има допълнителни поръчки - кафе, напитки, други неща, които няма да са в някакъв огромен мащаб. За пари не става въпрос изобщо – дали ще са монети, дали ще са левове, евра. Това не бива да нарушава нашето новогодишно настроение."

След полунощ на първи януари догодина наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро. А с левове ще може да плащаме до края на януари.

По темата работиха: Татяна Кисьова и Петко Петков