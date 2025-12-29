БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
два дни еврото важно имате пари брой
Слушай новината

Текат последните дни преди въвеждането на еврото. Макар повечето от тях да са почивни, е важно да не забравяме и съветите на експертите - да платим битовите сметки и да си приготвим пари в брой за новогодишната нощ и в първия ден от 2026 г. Причината - прекъсване на банковите системи за пренастройване във връзка с въвеждането на европейската валута.

Междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември, а в периода между 21.00 часа на 31 декември и 1.00 часа на 1 януари ще разчитаме само на пари в брой: няма да е възможно да се плаща с карта на ПОС терминал или в интернет, нито да се теглят пари от банкомат. Варненци вече са готови за временното финансово неудобство.

"Не ме притеснява изобщо. Има хора, които, така или иначе, не ползват банкомати."

"Хората предвидливо ще могат да си оставят парите в банковите карти, където те автоматично ще бъдат прехвърлени в евро и не виждам проблем."

"Малко ще им е трудно на търговците основно. Защото трябва да връщат ресто, нали, в другата валута."

Опашки се извиха пред банкоматите в Пловдив. Очаква се завишеното търсене на пари в брой да продължи и в последните дни преди въвеждане на еврото.

"Смятам към 30-ти да си изтегля, за да имам на 31 и 1 януари, когато по обективни причини, технически, няма да има да работят банкоматите, няма да работят и банките, но сега не смятам да се запасявам."

От полицията предупредиха потребителите да са особено бдителни на местата, където се събират много хора.

"Бих използвала глагола "запасих се", а не "презапасих се", защото мога да предвидя какви ще бъдат разходите ми преди и в първите дни на новата година, така че съм искрено изненадана, виждайки огромните опашки пред чейндж бюрата и банките, недоумявам защо хората чакат последните дни."

Варненските хотелиери и ресторантьори вече са готови да връщат ресто в евро монети и банкноти в новогодишната нощ.

Атанас Карагеоргиев, хотелиер: "Касовите апарати са подготвени, щом минава през каса - няма никакъв проблем… Изобщо не очаквам трудности, защото при нас всичко е предплатено, така че ще има допълнителни поръчки - кафе, напитки, други неща, които няма да са в някакъв огромен мащаб. За пари не става въпрос изобщо – дали ще са монети, дали ще са левове, евра. Това не бива да нарушава нашето новогодишно настроение."

След полунощ на първи януари догодина наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро. А с левове ще може да плащаме до края на януари.

По темата работиха: Татяна Кисьова и Петко Петков

#два дни #България и еврото #еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
3
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
4
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
5
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
6
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: България и еврото

НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото
НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.
Институциите стриктно следят за необосновано покачване на цените, налагат се и санкции Институциите стриктно следят за необосновано покачване на цените, налагат се и санкции
Чете се за: 02:00 мин.
Преди приемането на еврото: Какви са притесненията на жителите на с. Зайчино Ореше? Преди приемането на еврото: Какви са притесненията на жителите на с. Зайчино Ореше?
Чете се за: 02:30 мин.
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти "Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
7350
Чете се за: 04:30 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ) Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село Ласкарево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
По света
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Заради наводнението: Жители на Гелеменово протестираха пред...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ