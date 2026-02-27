Наградата "Сезар" за най-добър френски филм беше присъдена на "Привързване" на Карин Тардийо

Тазгодишната награда "Сезар" за най-добър френски филм беше присъдена на "Привързване" (L'Attachement) на режисьорката Карин Тардийо, предаде Франс прес. Лентата разказва за жена, която изгражда уникална връзка с децата на овдовелия си съсед.

"Историята е базирана на всичко, което ни свързва в сегашното общество, издигащо стени навсякъде", каза 52-годишната режисьорка при получаването на наградата си. Тардийо е шестата жена режисьор, спечелила приза, отбелязва АФП. "Тази вечер всички заедно носим трофея у дома", заяви тя от сцената на парижката зала "Олимпия".

Филмът ѝ спечели и наградите за най-добър адаптиран сценарий, а Вимала Понс беше отличена за най-добра актриса в поддържаща роля.

Карин Тардийо, която разказа как е била "завладяна от емоциите в киносалона", когато е гледала "Извънземното" на деветгодишна възраст, похвали "този фар в нощта, който заслужава да бъде запазен на всяка цена: киното". Главната роля в "Привързване" изпълнява Валерия Бруни-Тедески.

В категорията за най-добър режисьор статуетката "Сезар" отиде при американеца Ричард Линклейтър за филма "Новата вълна". Той не присъства в залата, за да получи лично отличието. Актьорът Гийом Марбек взе приза от името на Линклейтър. Черно-белият филм "Новата вълна", който е заснет на френски език и възкресява няколко митични фигури от френското кино като Жан-Люк Годар, Франсоа Трюфо и Жан-Пол Белмондо, водеше по брой на номинациите за отличията с общо десет, като спечели четири от тях.

Леа Дрюкер грабна "Сезар" за най-добра актриса за превъплъщението си в "Досие 137" на режисьора Доминик Мол. Отличието за най-добър актьор спечели Лоран Лафит за "Най-богатата жена на света" на Тиери Клифа.

В категорията за най-добър международен филм приза спечели "Битка след битка" в конкуренция с "Тайният агент", "Черно куче", "Сират" и "Сантиментална стойност".

Актьорът Джим Кери беше удостоен с почетна награда "Сезар" за цялостната си кариера. Той е известен с ролите си във филми като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Маската", "От глупав по-глупав", "Шоуто на Труман", "Човек на Луната" и други.

Вечерта беше посветена на иранския народ, който е жертва на репресии, отбелязва АФП. Още в началото на церемонията водещата актрисата Камий Котен я посвети "на всички народи по света, които се борят за свобода", а някои от гостите, преминавайки по червения килим, носеха значки в знак на солидарност с иранския народ.

От сцената на зала "Олимпия" френско-иранската актриса Голшифте Фарахани, облечена изцяло в черно, отдаде почит на "иранския народ, който от десетилетия се бори за свободата си, с празни ръце, често сам, въоръжен само със смелостта си", отбелязва АФП.

Снимки: БТА

На церемонията присъства и иранският режисьор Джафар Панахи. Той е носител на "Златна палма" на последния филмов фестивал в Кан, а лентата му "Обикновен инцидент" беше номиниран за "Сезар" за най-добър филм. Панахи е осъден на една година затвор в родината си, припомня АФП.

Почит беше отдадена и на актрисата Брижит Бардо, легенда на френското кино от 50-те и 60-те години на миналия век. Тя почина на 28 декември миналата година на 91-годишна възраст.

Наградите "Сезар" са смятани за френския еквивалент на Оскарите.