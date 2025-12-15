Старт на политическата рулетка: Първи кръг консултации на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ (ОБЗОР)

Старт на политическата рулетка след оставката на кабинета "Желязков". Президентът Румен Радев започна консултациите за нов Министерски съвет.

Първите две парламентарни групи, които днес бяха приети на "Дондуков" 2, бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

И двете формации обявиха, че отказват да участват във формиране на кабинет в рамките на действащото Народно събрание.

И двете формации попитаха президента дали ще участва със свой политически проект в предстоящите парламентарни избори.

Президентът Румен Радев започна консултации с парламентарно представените политически сили. Целта е да стане ясно има ли желание и възможност да се излъчи ново правителство в 51-вото Народно събрание.

И от ГЕРБ-СДС и от ПП-ДБ заявиха, че няма да участват във формиране на нови мнозинства, готвят се за извънредни парламентарни избори.

От ГЕРБ -СДС увериха, че правителството в оставка ще внесе удължителен бюджет за догодина, а от ПП-ДБ настояват за промени в Изборния кодекс, които да гарантират честни и прозрачни избори.

И от двете формации попитаха държавният глава дали ще се включи със свой политически проект на предстоящите избори, той отговори, че тук не е мястото да се коментира тази тема.



На консултациите от ГЕРБ-СДС дойде само заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева. Разговорът премина напрегнато с размяна на остри реплики и изцяло пред медиите.

"Благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест", заяви президентът Румен Радев. "Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Досега решенията му са показали, че мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила", отговори Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Президентът приветства решението за оставка в резултат на мащабните протести и подчерта, че българското общество очаква от правителството макар и в оставка да изпълни в пълен обем конституционните си задължения.

"Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 година и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни", подчерта президентът.

Деница Сачева увери, че още днес ще бъде внесен удължителен бюджет за догодина. Изтъкна, че няма да участват в никакви опити за излъчване на ново правителство.

"Влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната. Това трудно би могло да бъде символ на единство за нацията. По-скоро говори за работа в посока на тежко разделение, което сами виждаме, че убива доверието в обществото. И предвид факта, че вие често създавате политически проекти, призоваваме ви и вие също да участвате в предстоящите избори", отбеляза Деница Сачева. "По отношение на мой политически проект аз мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го. Предлагам ви да не допускаме тези консултации по конституционната процедура да се превръщат в предизборна кампания", заяви президентът Румен Радев.

Той изрази надежда, че от ГЕРБ са си извадили поука защо падна правителството.

"Това е един закономерен финал на един управленски модел. Отказът да се чуе гласът на хората, бързите решения за влизане в еврозоната при липса на мерки за овладяване на цените, видяхме, това е факт с ръста на цените, доведе до тази абдикация", коментира още държавният глава.

Президентът чу и от ПП-ДБ, че ново правителство в този парламент е невъзможно и силно нежелателно, защото, според тях, моделът на сегашното управление трябва да бъде разграден.

Асен Василев подчерта, че няма проблем страната да влезе в еврозоната с удължителен закон за бюджета.

"По отношение на Изборния кодекс ние вече анонсирахме, че промени трябва да бъдат направени най-малкото, за да бъде въведено изцяло машинно гласуване", заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ. "Аз споделям вашето виждане за 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките като средство за повишаване на честността, прозрачността и доверието в изборите", допълни Румен Радев.

Президентът поиска от ПП-ДБ да изчистят темата с разпространения от Радостин Василев преди време запис от заседание на парламентарната група, в който се използва израза "ала-бала през президента".

"Да споделите най-сетне пред медиите какво сте имали предвид, когато казахте направихме "ала-бала през президента". Мисля, че трябва да има най-сетне отговор на този въпрос", подчерта Румен Радев. "Тогава имаше изборна вълна, която беше подкрепа към нас като партия, подкрепа към вас като президент. Аз не мисля, че има нещо различно от това", каза Асен Василев.

От ПП-ДБ обявиха, че другата важна задача, която трябва да свърши този парламент, е да свали охраната на Делян Пеевски.

Тема, която се подкрепя и от Румен Радев.

Атанас Атанасов също повдигна въпроса за политически проект на Румен Радев и попита с президента или с конкурента разговарят сега.