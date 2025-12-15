БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

София е сред градовете с най-много коли в Европа

2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги
Слушай новината

Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинга чрез публично-частно партньорство.

Става дума за общо около 2000 нови паркоместа, като срокът е година и половина.

Част от паркингите ще бъдат разположени в близост до метростанции и ключови транспортни коридори, за да изпълняват ролята на буферни паркинги и да насърчават комбинираното пътуване с обществен транспорт.

София е сред градовете с най-много коли в Европа – над 760 автомобила на 1000 жители. Това създава критичен натиск върху улиците и кварталите, а местата за паркиране не достигат.

"Набелязали сме като първа стъпка 9 големи терена, които са с най-изчистен правен статут, там реализацията няма пречка, може бързо да се пристъпи към публично-частно партньорство, реална реализация", заяви Виктор Чаушев, заместник-кмет по транспорт.

Новите обекти са планирани в районите "Овча купел", "Илинден", "Надежда", "Сердика", "Подуяне", "Красно село" и "Младост", като само в "Овча купел" са предвидени три паркинга.

Най-големият проект е в район "Илинден" и включва около 400 паркоместа. Идеята е новите паркинги да се построят на принципа на концесията.

"Общината да получава концесионна такса и в рамките на 25-30 години да имаме и паркинг и през това време да сме получавали концесионна такса и това да работи и за тези, които биха инвестирали в подобен тип съоръжения и по този начин, ние бихме имали значителен ресурс, който да насочим към други нужди на града пътна мрежа - зелена система, тъй като бюджетът на София не е ограничен", заяви Васил Терзиев, кмет на София.

В столицата засега има един общински етажен паркинг в "Надежда".

Догодина се очаква да заработи и 5-етажният паркинг до пазара "Ситняково".

Той е за 160 автомобила, а на покрива ще има спортна площадка. Паркингът е реализиран със средства на пазари "Изток", вече е завършен и е в процедура по издаване на акт 15.

#нови паркинги #Васил Терзиев #Столична община #София #паркоместа

Последвайте ни

ТОП 24

ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
1
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Финален етап на операция "Кайрос"
3
Финален етап на операция "Кайрос"
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
4
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих...
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
5
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде...
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
6
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Регионални

Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен
Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив
Чете се за: 00:57 мин.
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково" Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
Чете се за: 00:40 мин.
Отново е ограничен тежкотоварният трафик през пунктовете на "Кулата" и "Илинден" Отново е ограничен тежкотоварният трафик през пунктовете на "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:35 мин.
Столичната община планира изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места в следващите 18 месеца Столичната община планира изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места в следващите 18 месеца
Чете се за: 04:00 мин.
Следят качеството на водите край Ахтопол след изтеглянето на кораба "Кайрос" Следят качеството на водите край Ахтопол след изтеглянето на кораба "Кайрос"
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги 2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Плененото правосъдие" в Румъния: Шести ден протести...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ