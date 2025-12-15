2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги

Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинга чрез публично-частно партньорство.

Става дума за общо около 2000 нови паркоместа, като срокът е година и половина.

Част от паркингите ще бъдат разположени в близост до метростанции и ключови транспортни коридори, за да изпълняват ролята на буферни паркинги и да насърчават комбинираното пътуване с обществен транспорт.

София е сред градовете с най-много коли в Европа – над 760 автомобила на 1000 жители. Това създава критичен натиск върху улиците и кварталите, а местата за паркиране не достигат.

"Набелязали сме като първа стъпка 9 големи терена, които са с най-изчистен правен статут, там реализацията няма пречка, може бързо да се пристъпи към публично-частно партньорство, реална реализация", заяви Виктор Чаушев, заместник-кмет по транспорт.

Новите обекти са планирани в районите "Овча купел", "Илинден", "Надежда", "Сердика", "Подуяне", "Красно село" и "Младост", като само в "Овча купел" са предвидени три паркинга.

Най-големият проект е в район "Илинден" и включва около 400 паркоместа. Идеята е новите паркинги да се построят на принципа на концесията.

"Общината да получава концесионна такса и в рамките на 25-30 години да имаме и паркинг и през това време да сме получавали концесионна такса и това да работи и за тези, които биха инвестирали в подобен тип съоръжения и по този начин, ние бихме имали значителен ресурс, който да насочим към други нужди на града пътна мрежа - зелена система, тъй като бюджетът на София не е ограничен", заяви Васил Терзиев, кмет на София.

В столицата засега има един общински етажен паркинг в "Надежда".

Догодина се очаква да заработи и 5-етажният паркинг до пазара "Ситняково".

Той е за 160 автомобила, а на покрива ще има спортна площадка. Паркингът е реализиран със средства на пазари "Изток", вече е завършен и е в процедура по издаване на акт 15.