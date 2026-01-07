НКЖИ продължава изпълнението на спешни мерки за повишаване на безопасността

Служителите на Железопътна секция - Враца продължават работа по спешните мерки за повишаване на безопасността по железопътната линия в района на бул. "Васил Кънчов" във Враца, съобщиха от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

От пресцентъра допълват, че до момента са монтирани 400 метра предпазна ограда, която ще ограничи преминаването през железопътните линии извън определените за това места и ще намали риска от инциденти. Работата по монтажа ще продължи, докато участъкът бъде напълно обезопасен.

Дейностите са част от поетите от НКЖИ ангажименти за повишаване на безопасността в най-рисковите участъци от железопътната инфраструктура във Враца, които се намират в близост до жилищни сгради и учебни заведения, посочват още от пресцентъра.

