БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой е "Полицай на годината", спасил жена от удавяне

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази

Призът тази година получи младши инспектор Кристин Иванов от жандармерията в Монтана

Полицай на годината
Снимка: БТА
Слушай новината

Младши инспектор Кристин Иванов от жандармерията в Монтана, спасил жена от удавяне, стана "Полицай на годината".

Високата награда беше връчена от вътрешния министър в оставка.

Колективната награда тази година е за отдел "Наркотици" в ГДБОП.

В края на септември младши инспектор Кристин Иванов се отзовава на сигнал за потъваща кола в река Скът.

Шофьорът успял да излезе, но неговата съпруга, която била трудноподвижна, попаднала във воден капан.

Полицаят не се поколебал, влязъл в реката, счупил задното стъкло и стигнал до жената.

"Аз успях да я хвана и да я вдигна, защото водата беше до нивото на шията. Имаше много голяма опасност от удавяне", заяви младши инспектор Кристин Иванов.

Полицаят придържал трудноподвижната жена над водата, докато спасителните екипи успяват да я изведат на брега.

"Тази награда я посвещавам на моето семейство, на мен, на моите колеги", допълни младши инспектор Кристин Иванов.

Първа индивидуална награда получи младши инспектор Красимир Кирилов от Гранично полицейско управление "Брегово". Полицаят има 47 успешни издирвателни акции, с които е предотвратил 623 незаконни преминавания на мигранти през границата.

"Отличието е благодарение на труда , на колективната работа на други колеги, които също допринасят към тази награда и разбира се и на кучетата. Без тях днес това нямаше да бъде факт", коментира младши инспектор Красимир Кирилов.

Колективният приз "Полицай на годината" получи отдел "Наркотици" в ГДБОП. При акции в България и извън страната са били задържани близо 450 кг. кокаин, около 3 тона марихуана и повече от 27 кг. синтетични наркотици.

БНТ: Контрабанда, наркотици, ало измами, къде имахте най-много работа?

"В момента имаме най-много работа в наркотиците, при ало измамите Главна дирекция "Национална полиция" също много добре се справят - има намаляване на процентите от разкрити престъпления и задържани лица", заяви главен комисар Боян Раев, директор ГДБОП.

На церемонията присъства и вътрешния министър Даниел Митов.

"Всеки един от вас трябва да знае, че сте достойни и че работата, която вършите, се оценява ежедневно от българските граждани. Именно вие сте надеждния гарант за запазване на гражданския мир в страната", коментира Даниел Митов, министър на вътрешните работи в оставка.

9000 лева бяха събрани от търг на детски рисунки, които ще бъдат дарени на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

#жандармерист #полицай на годината #Монтана

Последвайте ни

ТОП 24

ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
1
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Финален етап на операция "Кайрос"
3
Финален етап на операция "Кайрос"
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
4
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде...
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
5
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих...
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
6
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Седем души, сред които полицаи, са обвинени за участие в престъпна група, действала в София и Ловеч Седем души, сред които полицаи, са обвинени за участие в престъпна група, действала в София и Ловеч
Чете се за: 02:35 мин.
Жандармерист от Монтана е "Полицай на годината" Жандармерист от Монтана е "Полицай на годината"
Чете се за: 01:17 мин.
Михаил Миков за ареста на началника на 5-о РУ в София: Възможно е да става дума за разчистване на сметки Михаил Миков за ареста на началника на 5-о РУ в София: Възможно е да става дума за разчистване на сметки
Чете се за: 03:45 мин.
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
Вергил Христов за формирането на заплати в МВР: Искаме ясен механизъм, за да не се налага да излизаме всяка година на протести Вергил Христов за формирането на заплати в МВР: Искаме ясен механизъм, за да не се налага да излизаме всяка година на протести
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги 2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни паркинги
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Кой е "Полицай на годината", спасил жена от удавяне
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ