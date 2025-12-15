Кой е "Полицай на годината", спасил жена от удавяне

Младши инспектор Кристин Иванов от жандармерията в Монтана, спасил жена от удавяне, стана "Полицай на годината".

Високата награда беше връчена от вътрешния министър в оставка.

Колективната награда тази година е за отдел "Наркотици" в ГДБОП.

В края на септември младши инспектор Кристин Иванов се отзовава на сигнал за потъваща кола в река Скът.

Шофьорът успял да излезе, но неговата съпруга, която била трудноподвижна, попаднала във воден капан.

Полицаят не се поколебал, влязъл в реката, счупил задното стъкло и стигнал до жената.

"Аз успях да я хвана и да я вдигна, защото водата беше до нивото на шията. Имаше много голяма опасност от удавяне", заяви младши инспектор Кристин Иванов.

Полицаят придържал трудноподвижната жена над водата, докато спасителните екипи успяват да я изведат на брега.

"Тази награда я посвещавам на моето семейство, на мен, на моите колеги", допълни младши инспектор Кристин Иванов.

Първа индивидуална награда получи младши инспектор Красимир Кирилов от Гранично полицейско управление "Брегово". Полицаят има 47 успешни издирвателни акции, с които е предотвратил 623 незаконни преминавания на мигранти през границата.

"Отличието е благодарение на труда , на колективната работа на други колеги, които също допринасят към тази награда и разбира се и на кучетата. Без тях днес това нямаше да бъде факт", коментира младши инспектор Красимир Кирилов.

Колективният приз "Полицай на годината" получи отдел "Наркотици" в ГДБОП. При акции в България и извън страната са били задържани близо 450 кг. кокаин, около 3 тона марихуана и повече от 27 кг. синтетични наркотици.

БНТ: Контрабанда, наркотици, ало измами, къде имахте най-много работа?

"В момента имаме най-много работа в наркотиците, при ало измамите Главна дирекция "Национална полиция" също много добре се справят - има намаляване на процентите от разкрити престъпления и задържани лица", заяви главен комисар Боян Раев, директор ГДБОП.

На церемонията присъства и вътрешния министър Даниел Митов.

"Всеки един от вас трябва да знае, че сте достойни и че работата, която вършите, се оценява ежедневно от българските граждани. Именно вие сте надеждния гарант за запазване на гражданския мир в страната", коментира Даниел Митов, министър на вътрешните работи в оставка.

9000 лева бяха събрани от търг на детски рисунки, които ще бъдат дарени на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.