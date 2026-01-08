БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Снегорин изгоря на Северната тангента край София

Източник: БНР
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Причината за аварията е технически проблем с електрическата инсталация на машината

снегорин изгоря северната тангента задръстване посока бургас
Снимка: Катастрофи в София/Фейсбук

Снегорин е изгорял рано тази сутрин на Северната тангента на столицата. Инцидентът е станал преди разклона за Костинброд, съобщиха очевидци в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

Образувала се е опашка от автомобили в посока Бургас. Към момента няма информация за пострадали при инцидента. В социалната мрежа се разпространиха и кадри от инцидент с тролей на булевард "Васил Левски".

Причината за аварията е технически проблем с електрическата инсталация на машината, уточниха от АПИ. Инцидентът е станал при кръстовището за Костинброд, като сигналът е подаден тази сутрин около 6:40 ч. Веднага са предприети мерки по нейното обезопасяване и прибиране в база на поддържащата фирма, поясняват от Пътната агенция.

Аварията на машината не е повлияла на графика за почистването на пътя, който е обработен и проходим при зимни условия. В момента трафикът в участъка е нормален, без ограничения.

От Агенция "Пътна инфраструктура" отново апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

