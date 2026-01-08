БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда край Хасково

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
На място са били изпратени три екипа на пожарната от Хасково и две спасителни лодки

Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда край Хасково
Снимка: БГНЕС/Архив
Двама работници бедстващи на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище са били спасени.

След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия за реагиране, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН - Хасково и две спасителни лодки. Обстановката е била силно усложнена поради значително повишеното ниво на река Арда, която е излязла извън коритото си вследствие на обилните валежи в района. За ситуацията своевременно е уведомен областният управител, съобщиха от Областната администрация на Хасково.

Установено е, че двама работници, намиращи се на багера, са били на около 300 метра от брега, в силно компрометиран участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Започнала е подготовка за евакуация със спасителни лодки, но поради силното течение на реката е било необходимо изчакване за спадане на нивото на водата.

По разпореждане на областния управител Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ "Студен кладенец", което е позволило създаване на по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция. Около 21:30 часа спасителните екипи достигат до багера и бедстващите работници, които са успешно евакуирани без пострадали.

В спасителните действия са участвали още екипи на ИАРА с две спасителни лодки и два екипа на терен.

