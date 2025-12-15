Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица

Берлин и днес е епицентър на усилията да бъде постигнат мир в Украйна. За втори пореден ден в германската столица се проведоха преговори между украинска и американска делегация.

Разговорите бяха определени от главния преговарящ от украинска страна - Рустем Умеров, като "конструктивни". Преди това специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, заяви, че е постигнат "сериозен напредък".

С това дипломатическите совалки не спират - около 20.00 ч. българско време в Берлин започва среща между Володимир Зеленски, лидерите на НАТО, ЕС и няколко европейски държави.

Сърдечна прегръдка и поредна заявка, че Европа няма да изостави Украйна - посланието, което дойде след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и финландския му колега Александър Стуб.

Интензивният ден за Зеленски продължи с разговори с германския президент Валтер Щайнмайер и председателката на Бундестага.

"Информирах президента Щайнмайер за съвместната ни работа със Съединените щати по постигането на достоен мир, надеждни гаранции за сигурност и икономическо възстановяване. За нас остава от ключово значение да бъдат опазени украинските суверенитет, териториална цялост и национални интереси", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Какво точно са си казали украинската и американската делегация остава тайна, но сигналите и от двете страни са, че разговорите са конструктивни и позициите се сближават.

Според анонимни източници ключов остава въпросът за териториалните отстъпки, които Русия иска Украйна да направи. Според източници, запознати с преговорите с американската делегация, въпросът за украинските територии все още не е решен.

Американската страна е настояла Украйна да се съгласи да изтегли войските си от Донецка област.

Москва настоява да получи Донбас, но опазването на териториалната цялост е една от червените линии за Киев.

Според проучване 72% от украинците са склонни да приемат сделка за мир, която да замрази линията на конфликта.

75% обаче намират отстъпването на територии и намаляването на числеността на армията като "неприемливи".



А в типичния си лаконичен стил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не пожела да коментира подробно заявката на Зеленски, че Украйна ще се откаже от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност.

"Това е ключов въпрос, който разбира се заслужава внимание. Но тъй като той е и в основата на преговорния процес, не бихме искали да се превръщаме в мегафон. Работата продължава. Когато американските, европейските и украинските преговарящи постигнат нещо днес, ще бъдем информирани относно разговорите, които се водят в Берлин", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тази нощ Володимир Зеленски ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, лидерите на Италия и Полша - Джорджа Мелони и Доналд Туск.

В Берлин ще бъдат още генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.