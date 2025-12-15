БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Запази

Сърдечна прегръдка и поредна заявка, че Европа няма да изостави Украйна

Володимир Зеленски
Снимка: БТА
Слушай новината

Берлин и днес е епицентър на усилията да бъде постигнат мир в Украйна. За втори пореден ден в германската столица се проведоха преговори между украинска и американска делегация.

Разговорите бяха определени от главния преговарящ от украинска страна - Рустем Умеров, като "конструктивни". Преди това специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, заяви, че е постигнат "сериозен напредък".

С това дипломатическите совалки не спират - около 20.00 ч. българско време в Берлин започва среща между Володимир Зеленски, лидерите на НАТО, ЕС и няколко европейски държави.

Сърдечна прегръдка и поредна заявка, че Европа няма да изостави Украйна - посланието, което дойде след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и финландския му колега Александър Стуб.

Интензивният ден за Зеленски продължи с разговори с германския президент Валтер Щайнмайер и председателката на Бундестага.

"Информирах президента Щайнмайер за съвместната ни работа със Съединените щати по постигането на достоен мир, надеждни гаранции за сигурност и икономическо възстановяване. За нас остава от ключово значение да бъдат опазени украинските суверенитет, териториална цялост и национални интереси", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Какво точно са си казали украинската и американската делегация остава тайна, но сигналите и от двете страни са, че разговорите са конструктивни и позициите се сближават.

Според анонимни източници ключов остава въпросът за териториалните отстъпки, които Русия иска Украйна да направи. Според източници, запознати с преговорите с американската делегация, въпросът за украинските територии все още не е решен.

Американската страна е настояла Украйна да се съгласи да изтегли войските си от Донецка област.

Москва настоява да получи Донбас, но опазването на териториалната цялост е една от червените линии за Киев.

Според проучване 72% от украинците са склонни да приемат сделка за мир, която да замрази линията на конфликта.

75% обаче намират отстъпването на територии и намаляването на числеността на армията като "неприемливи".

А в типичния си лаконичен стил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не пожела да коментира подробно заявката на Зеленски, че Украйна ще се откаже от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност.

"Това е ключов въпрос, който разбира се заслужава внимание. Но тъй като той е и в основата на преговорния процес, не бихме искали да се превръщаме в мегафон. Работата продължава. Когато американските, европейските и украинските преговарящи постигнат нещо днес, ще бъдем информирани относно разговорите, които се водят в Берлин", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тази нощ Володимир Зеленски ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, лидерите на Италия и Полша - Джорджа Мелони и Доналд Туск.

В Берлин ще бъдат още генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Последвайте ни

ТОП 24

ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
1
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
3
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих...
Финален етап на операция "Кайрос"
4
Финален етап на операция "Кайрос"
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
5
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде...
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
6
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Европа

Преди срещата на върха на ЕС: Външните министри обсъдиха заема за Украйна
Преди срещата на върха на ЕС: Външните министри обсъдиха заема за Украйна
Молдова по пътя към Европа: Модернизация чрез еврофондове Молдова по пътя към Европа: Модернизация чрез еврофондове
Чете се за: 04:45 мин.
Новото чешко правителство на Андрей Бабиш бе назначено днес от президента Петър Павел Новото чешко правителство на Андрей Бабиш бе назначено днес от президента Петър Павел
Чете се за: 00:55 мин.
Външните министри на страните от ЕС обсъждат войната в Украйна на заседание в Брюксел Външните министри на страните от ЕС обсъждат войната в Украйна на заседание в Брюксел
Чете се за: 02:07 мин.
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк" Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС Проектът за удължаване на действието на Бюджет 2025 е внесен в НС
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Седем души, сред които полицаи, са обвинени за участие в престъпна...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Плененото правосъдие" в Румъния: Шести ден протести...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ