Молдова по пътя към Европа: Модернизация чрез еврофондове

Година и половина след като официално започна преговори за членство в ЕС, страната е отправила поглед към заветната цел - присъединяване през 2030 г. По пътя към Европа Кишинев успешно се възползва от европейски фондове, с които да модернизира селските райони. Инвестиции в замяна на реформи - вижте още в репортажа от поредицата "Истории от разширяването" - проект на Европейския съюз за радио и телевизия.

Област Ръшкани, в северозападната част на Молдова. Обединява 2 града и 53 села. Макар районът все повече да се обезлюдява, в Ръшкани полагат огромни усилия да стимулират повече хора да изберат да останат тук. Постигат го с помощта на инвестиции от европейски средства, получени по програмата за развитието на селските райони ЛИДЕР.

Александру Цриган, изпълнителен директор на местен инвестиционен фонд: "За нас европейската интеграция е начин стандартът ни на живот да се доближи до европейския."

Александру Цриган е реализирал десетки проекти, включително реновиране на гимназията в Ръшкани и изграждането на център за възрастни хора, където освен да общуват, те поддържат и физическото си здраве. Но амбициите му не спират до тук.

Александру Цриган, изпълнителен директор на местен инвестиционен фонд: "Трябват ни европейски пътища и тротоари, водоснабдителна мрежа и качество на водата, което отговаря на изискванията на ЕС. Трябват ни линейки, които да могат да пристигат на време и да бъдат оборудвани качествено."

Владимир Серигов е местен предприемач. Още с първия транш европейски средства успява да даде силен тласък на бизнеса си. С помощта на собствени инвестиции и евросредства в размер на общо 40 хиляди, от 3 неговите оранжерии днес са 22. Разкрива 6 постоянни и 15 сезонни работни места.

Владимир Серигов, предприемач: "Купихме си нова машина, която разкопава почвата и плеви качествено. С помощта на втория транш изградихме подземна оранжерия, а с третия - цели 10 нови парника. Дадоха ни и около 20 хиляди евро за металните конструкции и найлоновите покрития."

Както в Ръшкани, така и в много други молдовски области, едно от най-големите предизвикателства е инфраструктурата. Освен нови пътища и осветление, остра е нуждата и от ремонтите на училища и детски градини.

Виорел Фурдуи, асоциация на местните власти: "Надяваме се, че ще можем да създадем необходимите условия да спре вътрешната миграция от селата към градовете. Искаме да дадем причина и на молдовците в чужбина да се завърнат у дома, да помагат за развитието на страната ни от тук."

Властите в Кишинев усилено работят за реализирането на 8 нови проекта.

Владимир Болеа, вицепремиер и министър на регионалното развитие: "Ключът към успешното развитие на инфраструктурата е всичките ни транспортни връзки - пътищата, мореплаването, авиацията и товарните превози, да бъдат свързани с европейската мрежа."

В продължение на десетилетия Молдова е напълно зависима от енергийните доставки от Русия. Факт, често използван от Москва за оказване на натиск върху Кишинев. С избухването на войната в Украйна - ситуацията постепенно се променя.

Кристина Перетреку, министерство на енергетиката на Молдова: "През март 2022 г., когато започна войната в Украйна, успяхме да се изключим от руско-беларуската електропреносна мрежа. Това ни позволи да останем независими и да имаме ток дори по време на бомбардировки."

Предстои скоро да бъде завършена нова високоволтова електропреносна и да започне строежът на други две. От януари тази година Молдова спря вноса на руски газ, а очакванията са до 2027 г. да бъде изцяло свързана с европейската енергийна мрежа.

Властите в Кишинев си поставят амбициозни цели - за следващите 2 години са заложени 56 реформи и 153 конкретни мерки, с които страната да бъде по-конкурентноспособна, развита и дигитализирана така, че да бъде готова през 2030 г. да се присъедини към ЕС като равнопоставена страна-членка.