Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново

Млад мъж загина, а четирима пострадаха при тежка катастрофа край Велико Търново. Инцидентът е станал малко след полунощ на изхода на града в посока Прохода на Републиката.

Ударили са се три коли, като по неофициална информация до сблъсъка се е стигнало при организиран дрифт в района.

Четиримата пострадали са настанени във великотърновската болница. Двама са в отделението по ортопедия с различни фрактури, а другите двама са с гръдни травми в хирургичното отделение.

Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура.

След три часа огледи, движението в района на инцидента е възстановено.