БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

По неофициална информация до сблъсъка се е стигнало при организиран дрифт в района

Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Слушай новината

Млад мъж загина, а четирима пострадаха при тежка катастрофа край Велико Търново. Инцидентът е станал малко след полунощ на изхода на града в посока Прохода на Републиката.

Ударили са се три коли, като по неофициална информация до сблъсъка се е стигнало при организиран дрифт в района.

Четиримата пострадали са настанени във великотърновската болница. Двама са в отделението по ортопедия с различни фрактури, а другите двама са с гръдни травми в хирургичното отделение.

Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура.

След три часа огледи, движението в района на инцидента е възстановено.

# Прохода на Републиката #загинал #Велико Търново #катастрофа #ранени

Последвайте ни

ТОП 24

Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
1
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
3
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
4
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Залозите за хазартни игри – само в евро
5
Залозите за хазартни игри – само в евро
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
6
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Регионални

Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Каква е обстановката в Боровец след ураганния вятър, съборил 100-годишни дървета? Каква е обстановката в Боровец след ураганния вятър, съборил 100-годишни дървета?
Чете се за: 03:05 мин.
Отворени са пътищата към Витоша след затварянето им заради силния вятър Отворени са пътищата към Витоша след затварянето им заради силния вятър
Чете се за: 02:05 мин.
Щъркелово гнездо е паднало от ел. стълб в самоковското село Поповяне от силния вятър Щъркелово гнездо е паднало от ел. стълб в самоковското село Поповяне от силния вятър
Чете се за: 00:30 мин.
Как минава работния ден, когато си на разположение денонощно - и в делник, и в празник Как минава работния ден, когато си на разположение денонощно - и в делник, и в празник
Чете се за: 03:10 мин.
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
6063
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г. МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Приказен свят": Леденият фестивал в Харбин отваря врати...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ