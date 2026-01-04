БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

Швейцарската полиция е разпознала 24 от 40-те загинали при пожара в Кран Монтана

Снимка: БТА
Швейцарската полиция е разпознала 24 от 40-те загинали при пожара в нощен клуб в ски курорта Кран Монтана навръх Нова година.

Жертвите са предимно младежи. Най-младата е момиче на 14 години със швейцарско гражданство. Загинали са хора още от Италия, Франция, Румъния и Турция. Стотици местни организираха възпоменателно шествие от местната църква до заведението, където е станал пожара.

На литургия беше изчетено траурно писмо, изпратено специално от папа Лъв XIV. Срещу собствениците на заведението тече разследване за убийство по непредпазливост заради материалите на покрива, който се е запалил от бенгалски огън.

