Десет души бяха осъдени за кибертормоз над първата дама на Франция - Брижит Макрон.

Обвиненията срещу тях са, че са рразпространявали неверни твърдения за пола и сексуалността на Макрон, както и злобни забележки за разликата във възрастта между Бриджит и Еманюел Макрон, която е 24 години по-възрастна. Девет от десетте обвиняеми са получили от 4 до 8 месеца условно, а един е с ефективна присъда.

Според съдията по делото осемте мъже и двете жени са действали с ясното съзнание и желание да уязвят първата дама на Франция. Засега няма коментар от страна на адвокатите на Бриджит Макрон или на осъдените.