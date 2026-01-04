БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оптичен кабел е бил повреден в Балтийско море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази
оптичен кабел бил повреден балтийско море
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Оптичен кабел, собственост на частна компания, е бил повреден в Балтийско море, съобщи премиерката на Латвия Евика Силиня, предаде Ройтерс. Обстоятелства около инцидента се разследват.

Кабелът свързва Литва и Латвия и не е ясно какво е причинило повредата, заяви на свой ред Националният център за управление на кризите на Литва. Кабелът е свързвал двата крайбрежни града Швянтойи Свентоджи в Литва и Лиепая в Латвия, които са на около 65 километра един от друг.

В хода на разследването на инцидента латвийски следователи са се качили на борда на кораб, но той не е задържан на този етап, пояснява полицията.

Балтийският район е във висока степен на тревога заради поредица от повреди на кабели и на телекомуникационни линии, както и на газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари на 2022 г. НАТО засили присъствието си в региона с фрегати, самолети и морски дронове.

Преди пет дни финландската полиция задържа товарен кораб на път от Русия за Израел по подозрения, че е саботирал подводен телекомуникационен кабел, свързващ Хелзинки с Естония през Финландския залив.

#подводен кабел #прекъснат кабел #балтийско море #Литва #Латвия

Последвайте ни

ТОП 24

Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
1
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
3
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню Йорк
4
Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню...
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
5
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Как беше осъществена операцията по задържането на Мадуро и какво следва?
6
Как беше осъществена операцията по задържането на Мадуро и какво...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Европа

Швейцарската полиция е разпознала 24 от 40-те загинали при пожара в Кран Монтана
Швейцарската полиция е разпознала 24 от 40-те загинали при пожара в Кран Монтана
Възстановено е електричеството на хиляди домакинства в Берлин след палежа Възстановено е електричеството на хиляди домакинства в Берлин след палежа
Чете се за: 01:52 мин.
11 от жертвите на пожара в курорта Кран Монтана вече са идентифицирани 11 от жертвите на пожара в курорта Кран Монтана вече са идентифицирани
Чете се за: 00:25 мин.
Зеленски се надява на нова лидерска среща в САЩ до края на месеца Зеленски се надява на нова лидерска среща в САЩ до края на месеца
Чете се за: 00:37 мин.
Пожар в Берлин може да остави до 45 000 домакинства без ток до 8 януари Пожар в Берлин може да остави до 45 000 домакинства без ток до 8 януари
Чете се за: 00:57 мин.
Заледен път блокира десетки автомобили и камиони на мост в Хамбург Заледен път блокира десетки автомобили и камиони на мост в Хамбург
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри...
Чете се за: 06:02 мин.
Латинска Америка
Възходът и падението на Николас Мадуро Възходът и падението на Николас Мадуро
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Туристическо корабче се удари в кея на пристанището в Созопол заради силния вятър Туристическо корабче се удари в кея на пристанището в Созопол заради силния вятър
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гръцките фермери решиха да блокират движението в четвъртък и петък Гръцките фермери решиха да блокират движението в четвъртък и петък
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стана...
Чете се за: 14:07 мин.
У нас
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Залозите за хазартни игри – само в евро
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ