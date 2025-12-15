БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:10 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Завършиха консултациите при президента Румен Радев с втората политическа сила ПП-ДБ.

Разговорите им с държавния глава започнаха в 11.30 часа.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Преди тях от името на ГЕРБ-СДС за консултации в президентството дойде единствено Деница Сачева.

"Датата на изборите ще бъде определена от президента. Това е изцяло в неговите правомощия", заяви Асен Василев.

Той поясни, че с президента са обсъдили Закона за удължителния бюджет. Обясни, че пенсиите не са подложени на риск.

Ивайло Мирчев каза, че трябва да се махне охраната на всички депутати и призова за "изкарване на Пеевски от кабинет 222 А".

