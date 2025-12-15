ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента

Завършиха консултациите при президента Румен Радев с втората политическа сила ПП-ДБ.

Разговорите им с държавния глава започнаха в 11.30 часа.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Преди тях от името на ГЕРБ-СДС за консултации в президентството дойде единствено Деница Сачева.

"Датата на изборите ще бъде определена от президента. Това е изцяло в неговите правомощия", заяви Асен Василев.

Той поясни, че с президента са обсъдили Закона за удължителния бюджет. Обясни, че пенсиите не са подложени на риск.

Ивайло Мирчев каза, че трябва да се махне охраната на всички депутати и призова за "изкарване на Пеевски от кабинет 222 А".