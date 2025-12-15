Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание

Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

Първа на разговори на „Дондуков 2“ влезе Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Срещата с държавния глава започна в 10.00 часа.

"Благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест. Водената от вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали страната. От вас се очаква сега да проявите и отговорност. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 година и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни. Вие чувате вече отвсякъде и гласове с надеждата да се подобрят условията за честни и прозрачни избори. И в тази връзка бихме желали да чуем и вашето отношение по въпроси, касаещи възможността за нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрание или всъщност вие вече сте взели устойчив курс към предсрочни избори. Дали смятате да инициирате или да подкрепите промени в Изборния кодекс, които да гарантират по-голяма прозрачност и честност в изборите. И окончателно ли се отказахте да придвижите внесения от вас коригиран бюджет и отиваме ли вече към удължителен закон за 2026 година?", каза държавният глава.

"Единственият генерал в политиката, за когото аз работя добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа", заяви Деница Сачева.

Според думите ѝ 11 са служебните правителства в прехода, 7 са на президента и те са през последните 9 години.

"Това трудно би могло да бъде символ на единство за нацията. По-скоро говори за работа в посока на тежко разделение, което сами виждаме, че убива доверието в обществото и води до това хората да са разочаровани от институциите изобщо, а не просто от едно или друго правителство. Ние бяхме водени именно от това наше разбиране, че тази серия от избори, тази политическа криза трябва да спре и за това седнахме на масата с традиционни наши опоненти, като например Българската социалистическа партия, с която никога не сме крили, че имаме различия. Седнахме заедно с "Има такъв народ", с които също имаме различия по определени позиции, но нашето решение беше да спрем тази спирала от избори и да дадем глътка стабилност, както на държавата, така и на институциите, на администрацията в нея."

"Помолихме за отсрочка от 20 дни, в които да можем да приемем бюджета, който вече беше съгласуван и с работодатели и със синдикати и помолихме за това да имаме този прозорец от време, в който да преведем страната през изпитанията, които ни предстоят. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, а за съжаление и вие самият призовахте по-скоро за оставка и за избори, отколкото за това да получим този прозорец, да изпълним нашите политически ангажименти и ние се вслушахме в тези гласове", отбеляза Сачева.

Тя съобщи, че ще се внесе удължителен бюджет в следващите часове.

"Отчитаме нашите грешки особено по първоначалния вариант на бюджета, които страдаше от съгласуване със синдикати и работодатели", допълни представителката на ГЕРБ. "Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание. Нашето становище е, че очевидно има нужда от рестарт на публичното доверие", посочи Сачева.

"Не съм изгарял никога да формирам служебни правителства, знаете колко е тежка тази задача", подчерта президентът.

Радев обясни, че не е искал удължителен бюджет и че няма да обсъжда дали има политически проект в рамките на консултациите.