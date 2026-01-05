БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Запази

Половината от тях са непълнолетни

Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана
Слушай новината

Швейцарската полиция съобщи, че е идентифицирала и последните 16 загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година.

Това означава, че вече е установена самоличността на всички 40 жертви. Половината от тях са непълнолетни.

Сред загиналите са 21 швейцарци, както и деветима французи, шестима италианци, белгийка, португалка, румънец и турчин. Жертвите са на възраст между 14 и 39 години. При пожара са били ранени и 119 души - също предимно младежи.

#трагедия в Кран Монтана #бар #жертви #Швейцария

Водещи новини

Продължават масовите проверки на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Продължават масовите проверки на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри...
Чете се за: 06:02 мин.
Латинска Америка
Възходът и падението на Николас Мадуро
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стана...
Чете се за: 14:07 мин.
У нас
"Приказен свят": Леденият фестивал в Харбин отваря врати...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ