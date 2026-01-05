Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана

Швейцарската полиция съобщи, че е идентифицирала и последните 16 загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година.

Това означава, че вече е установена самоличността на всички 40 жертви. Половината от тях са непълнолетни.

Сред загиналите са 21 швейцарци, както и деветима французи, шестима италианци, белгийка, португалка, румънец и турчин. Жертвите са на възраст между 14 и 39 години. При пожара са били ранени и 119 души - също предимно младежи.