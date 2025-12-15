"Възраждане" ще продължи борбата за запазване на българския лев

От "Възраждане" ще продължат борбата за запазване на българския лев.

"Нямаме правителство. Нямаме и бюджет. Това за нас е основание да се отложи влизането на България в еврозоната. Единствено от президента зависи и той може да поиска отлагане на приемането ни в еврозоната" заяви депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов.

По думите му неговата партия няма да подкрепи каквото и да е било правителство в сегашното Народно събрание.

"Аз не вярвам, че ще се състави нов кабинет. Реално отиваме на избори в края на март или началото на април. Енергията от протестите трябва да продължи и хората да гласуват масово, за да се попречи на купения и корпоративен вот", коментира Коста Стоянов.

По отношение на протестите Стоянов добави, че те са били надпартийни.