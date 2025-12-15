Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: Министерски съвет
„Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят посочи, че става въпрос за проекта на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., известен като т.нар. удължителен бюджет. По думите му, законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, подчерта премиерът.

Премиерът Желязков поясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.

