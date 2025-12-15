БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България?

Чете се за: 03:17 мин.
Предстоящото присъединяване на България към еврозоната поставя множество въпроси, свързани с икономическите последици за различни сектори. Един от тях е автомобилният пазар - темата е актуална, тъй като промяната на националната валута неизбежно води до корекции в ценообразуването, пазарното поведение и потребителските нагласи. При въвеждането на еврото се очаква ценообразуването на автомобилите да стане по-прозрачно и по-сравнимо с това в другите държави от еврозоната. Това може да улесни вноса на нови автомобили и да намали ценовите разлики между страните. От друга страна, има опасения за временно „заковаване“ на цените нагоре при закръгляне и при адаптиране на пазара към новата валута.

България е силно зависима от пазара на употребявани автомобили. Влизането в еврозоната би могло да повлияе на този сегмент чрез намаляване на разходите по внос, по-лесно сравнение на цените и по-голяма конкурентност между търговците. Същевременно доходите и покупателната способност на населението остават ключов фактор за търсенето.

През октомври 2025 г. България отчете рекорден ръст в продажбите на нови автомобили, като регистрираните нови коли нараснаха значително в сравнение със същия месец на предходната година. Това показва силен интерес от страна на потребителите и положителен тренд след продължителен спад на пазара в други европейски държави.

Особено впечатляващо е, че пазарът на електрически и хибридни автомобили в България бележи много по-висок ръст в продажбите от средния за Европейския съюз. Продажбите на изцяло електрически автомобили нараснаха с около 84%, а на хибридни – с над 200%, което поставя страната сред лидерите в ЕС по ръст на този вид задвижване.

При традиционните двигатели се наблюдават различни тенденции: бензиновите автомобили също растат, докато търсенето на дизелови превозни средства леко намалява в сравнение с предходната година.

Гледайки на първите десет месеца на годината, натрупаните регистрации на нови коли в България се увеличават с над 13%, като свръхрастежът на електрически и хибридни модели продължава да бъде значителен.

Ръстът в регистрациите особено през 2025 г. показва, че търсенето на нови автомобили у нас се възстановява и дори ускорява спрямо предходни години. Електрическите и хибридните автомобили растат значително – това може да доведе до по-голямо предлагане на пазара и евентуално до по-ниски цени за този сегмент в бъдеще. Въпреки общия растеж, дизеловите автомобили намаляват, а бензиновите имат умерен ръст, което отразява и европейските тенденции към по-чисти технологии.

