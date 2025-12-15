БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Зимният ски сезон в Банско е открит - какви са условията?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Съветите на спасителите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зимният ски сезон в Банско вече е открит, а с него започнаха и постоянните дежурства на Планинските спасители в Пирин.

Тази година един от най-натоварените отряди има още планински спасители, както и нови моторни шейни.

"Отрядът винаги е в готовност да реагира на инциденти. Той разполага с 40 души спасители - винаги подготвени да реагират. Разполагаме със снегоходна техника, каза в "Денят започва" Благовест Обецанов - началник на отряда в Банско.

Той поясни, че към настоящия момент достигането до място на инцидент над 2000 метра е трудно. В момента ски зоната в Банско работи, но не в пълния си капацитет. Снежната покривка все още е високо.

Обецанов препоръча на всички скиори и сноубордисти да преценяват и да не надценяват своите умения. Предупреди ги да не излизат извън маркираните писти, защото това носи сериозни рискове за тях.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#Банско #откриване #ски сезон

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Регионални

Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука
Чете се за: 02:47 мин.
Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
Чете се за: 00:27 мин.
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Чете се за: 02:52 мин.
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево" Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
Кметът на столичния район "Люлин" предлага намаляване на такса смет за 2026 г. Кметът на столичния район "Люлин" предлага намаляване на такса смет за 2026 г.
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ