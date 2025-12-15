Зимният ски сезон в Банско е открит - какви са условията?

Зимният ски сезон в Банско вече е открит, а с него започнаха и постоянните дежурства на Планинските спасители в Пирин.

Тази година един от най-натоварените отряди има още планински спасители, както и нови моторни шейни.

"Отрядът винаги е в готовност да реагира на инциденти. Той разполага с 40 души спасители - винаги подготвени да реагират. Разполагаме със снегоходна техника, каза в "Денят започва" Благовест Обецанов - началник на отряда в Банско.

Той поясни, че към настоящия момент достигането до място на инцидент над 2000 метра е трудно. В момента ски зоната в Банско работи, но не в пълния си капацитет. Снежната покривка все още е високо.

Обецанов препоръча на всички скиори и сноубордисти да преценяват и да не надценяват своите умения. Предупреди ги да не излизат извън маркираните писти, защото това носи сериозни рискове за тях.

