БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители по плана за прекратяване на войната в Украйна е бил постигнат "значителен напредък".

Това заяви специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф.

Срещите, в които участваха Уиткоф, зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, и украинският президент Володимир Зеленски, ще продължат и днес сутринта.

Съветник на Зеленски заяви, че той ще коментира преговорите след като те приключат.

Украинският президент ще се срещне по-късно днес и с германския канцлер Фридрих Мерц, министър-председателя на Великобритания Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

#срещи за мир #войната в Украйна #Зеленски #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Русия

Одеса е в мрак след най-масираната руска атака от началото на войната
Одеса е в мрак след най-масираната руска атака от началото на войната
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
8655
Чете се за: 02:02 мин.
След ударите по енергийната система на Украйна – в много райони все още няма ток След ударите по енергийната система на Украйна – в много райони все още няма ток
Чете се за: 02:45 мин.
Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Чете се за: 03:22 мин.
Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса
Чете се за: 00:30 мин.
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния ѝ трафик Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния ѝ трафик
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ