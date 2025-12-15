В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин

На преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители по плана за прекратяване на войната в Украйна е бил постигнат "значителен напредък".

Това заяви специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф.



Срещите, в които участваха Уиткоф, зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, и украинският президент Володимир Зеленски, ще продължат и днес сутринта.

Съветник на Зеленски заяви, че той ще коментира преговорите след като те приключат.

Украинският президент ще се срещне по-късно днес и с германския канцлер Фридрих Мерц, министър-председателя на Великобритания Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон.