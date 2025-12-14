БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изказването на Зеленски бележи голяма промяна за Украйна, която се стремеше към членство в Алианса

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Украйна се отказва от кандидатурата си за членство в НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност, като компромис за прекратяване на войната с Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски преди разговорите в Берлин с американски представители.

Изказването на Зеленски бележи голяма промяна за Украйна, която се стремеше към членство в Алианса като защита от руски атаки и този стремеж е включен в конституцията на страната. Ходът отговаря и на една от военните цели на Русия, въпреки че досега Киев твърдо се противопоставя на отстъпването на територия на Москва.

Снимки: АП/БТА

Зеленски отговаря на журналистически въпроси в приложението УотсАп. Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички и че ще се наложи да бъдат направени компромиси. Той посочи, че прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия би било справедлив вариант.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "От самото начало украинските условия или по-скоро желание беше да се присъедини към НАТО. Това бяха реални гаранции за сигурност. Някои партньори от Съединените щати и Европа не подкрепиха тази посока. Затова днес двустранните гаранции за сигурност между Украйна и Съединените щати, гаранциите за сигурност, подобни на член 5-и от НАТО, за нас от Съединените щати, и гаранциите за сигурност от европейските колеги, както и от други страни - Канада, Япония, са възможност за предотвратяване на поредно руско нашествие. И това вече е компромис от наша страна".

#войната в Украйна #членство #Володимир Зеленски #НАТО

