Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа

Украйна се отказва от кандидатурата си за членство в НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност, като компромис за прекратяване на войната с Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски преди разговорите в Берлин с американски представители.

Изказването на Зеленски бележи голяма промяна за Украйна, която се стремеше към членство в Алианса като защита от руски атаки и този стремеж е включен в конституцията на страната. Ходът отговаря и на една от военните цели на Русия, въпреки че досега Киев твърдо се противопоставя на отстъпването на територия на Москва.

Снимки: АП/БТА

Зеленски отговаря на журналистически въпроси в приложението УотсАп. Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички и че ще се наложи да бъдат направени компромиси. Той посочи, че прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия би било справедлив вариант.