БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер -...
Чете се за: 05:47 мин.
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Суровото зимно време блокира летищата в Холандия и Франция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
мвнр предупреди отменените полети бейрут
Слушай новината

Около 700 полета бяха отменени днес на летище Схипхол в Амстердам заради сурово зимно време. Френското правителство нареди на авиокомпаниите да съкратят с 15 процента полетите тази вечер на парижките летища "Шарл де Гол" и Орли" заради обилния снеговалеж в страната.

Мярката е необходима за почистване на пистите и обезледяване на самолетите, посочи министърът на транспорта. На двете големи парижки летища са налични 250 снегорини.

Отговорността за възможно най-ранно предупреждение на пасажерите е на авиокомпаниите.

Обилният снеговалеж започна от Западна Франция и впоследствие засегна района на Париж.

Съобщава се за сериозни проблеми за автомобилното движение, нарушено е движението на автобусния транспорт във френската столица.

#отменени полети #Амстердам #лошо време #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
1
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
2
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
3
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
4
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
5
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Европа

Установена е самоличността на всички ранени при пожара в Кран Монтана
Установена е самоличността на всички ранени при пожара в Кран Монтана
Нова седмица на преговори за Украйна: Рокади по високите военни етажи Нова седмица на преговори за Украйна: Рокади по високите военни етажи
Чете се за: 01:05 мин.
Десет души бяха осъдени за кибертормоз над първата дама на Франция Брижит Макрон Десет души бяха осъдени за кибертормоз над първата дама на Франция Брижит Макрон
Чете се за: 00:47 мин.
Нова седмица на преговори за Украйна Нова седмица на преговори за Украйна
Чете се за: 01:05 мин.
Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.
Оптичен кабел е бил повреден в Балтийско море Оптичен кабел е бил повреден в Балтийско море
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ