Суровото зимно време блокира летищата в Холандия и Франция

Около 700 полета бяха отменени днес на летище Схипхол в Амстердам заради сурово зимно време. Френското правителство нареди на авиокомпаниите да съкратят с 15 процента полетите тази вечер на парижките летища "Шарл де Гол" и Орли" заради обилния снеговалеж в страната.



Мярката е необходима за почистване на пистите и обезледяване на самолетите, посочи министърът на транспорта. На двете големи парижки летища са налични 250 снегорини.

Отговорността за възможно най-ранно предупреждение на пасажерите е на авиокомпаниите.

Обилният снеговалеж започна от Западна Франция и впоследствие засегна района на Париж.

Съобщава се за сериозни проблеми за автомобилното движение, нарушено е движението на автобусния транспорт във френската столица.



