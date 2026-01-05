БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер -...
Чете се за: 05:47 мин.
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Южен вятър и необичайно топло време преди застудяване и валежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
предупреждение силен вятър отново
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Още два дни със силен южен вятър и необичайно топло за сезона време в по-голямата част от страната, след което навсякъде предстои застудяване. Очакват се и почти повсеместни валежи.

Ветровито беше и днес, но с по-малко силни пориви – по върховете до около 70 км/ч, в Югоизточна България – до около 50. Максималните температури днес са от 2°–3° в Дунавската равнина, където през целия ден остана мъгливо, до 17° в Ахтопол, в София – 14°.

И през следващото денонощие температурите ще останат в широки граници.

Минималните ще бъдат от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°, а максималните – в интервала от 2° до 19°, в София – около 15°. В по-голямата част от страната ще се задържи облачно, на места с превалявания от дъжд.

В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и за пореден ден в областите Видин, Монтана и Враца е в сила предупреждение за опасност от образуване на поледици.

След временно отслабване през нощта южният вятър отново ще се усили, по-чувствително в източната половина от страната и на север от планините.

В планините и утре ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще вали главно в Рило-Родопската област, като границата между дъжд и сняг ще остане твърде високо – на надморска височина около 1800 метра.

Временно силен южен вятър ще продължи да духа и утре в източната половина от Балканите.

Ще преобладава облачно време. В северозападните райони ще вали сняг, а в останалата част от полуострова – дъжд. С валежи от дъжд ще бъде и на много места на Апенините, в отделни райони – интензивни и с гръмотевична дейност.

Слънчево, но много по-студено от обичайното ще бъде в западната половина от Европа.

В сряда температурите у нас ще останат почти без промяна – близки до 0° в северозападните райони,

където ще се задържат условията за поледици, и необичайно високи в източната половина от страната, където ще продължи да духа временно силен южен вятър. Ще бъде облачно и мъгливо, на места с валежи, предимно от дъжд. В четвъртък валежи ще има в почти цялата страна, на места значителни, а в Югоизточна България – с гръмотевична дейност.

Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг. След временно спиране в петък, в събота отново се очакват валежи.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
1
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
3
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
4
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Времето

Вятърът се усилва утре, в четвъртък на много места ще вали сняг
Вятърът се усилва утре, в четвъртък на много места ще вали сняг
Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник
Чете се за: 02:22 мин.
Предупреждение за силен вятър отново утре Предупреждение за силен вятър отново утре
Чете се за: 02:42 мин.
Силен южен вятър с пориви до 100 км/ч се очаква и този следобед Силен южен вятър с пориви до 100 км/ч се очаква и този следобед
Чете се за: 03:47 мин.
Предимно облачно и отново ветровито време в неделя Предимно облачно и отново ветровито време в неделя
Чете се за: 02:00 мин.
Отново жълт код за опасно силен вятър в неделя Отново жълт код за опасно силен вятър в неделя
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ