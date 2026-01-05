Южен вятър и необичайно топло време преди застудяване и валежи

Още два дни със силен южен вятър и необичайно топло за сезона време в по-голямата част от страната, след което навсякъде предстои застудяване. Очакват се и почти повсеместни валежи.

Ветровито беше и днес, но с по-малко силни пориви – по върховете до около 70 км/ч, в Югоизточна България – до около 50. Максималните температури днес са от 2°–3° в Дунавската равнина, където през целия ден остана мъгливо, до 17° в Ахтопол, в София – 14°.

И през следващото денонощие температурите ще останат в широки граници.



Минималните ще бъдат от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°, а максималните – в интервала от 2° до 19°, в София – около 15°. В по-голямата част от страната ще се задържи облачно, на места с превалявания от дъжд.



В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и за пореден ден в областите Видин, Монтана и Враца е в сила предупреждение за опасност от образуване на поледици.

След временно отслабване през нощта южният вятър отново ще се усили, по-чувствително в източната половина от страната и на север от планините.

В планините и утре ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще вали главно в Рило-Родопската област, като границата между дъжд и сняг ще остане твърде високо – на надморска височина около 1800 метра.

Временно силен южен вятър ще продължи да духа и утре в източната половина от Балканите.



Ще преобладава облачно време. В северозападните райони ще вали сняг, а в останалата част от полуострова – дъжд. С валежи от дъжд ще бъде и на много места на Апенините, в отделни райони – интензивни и с гръмотевична дейност.



Слънчево, но много по-студено от обичайното ще бъде в западната половина от Европа.

В сряда температурите у нас ще останат почти без промяна – близки до 0° в северозападните райони,



където ще се задържат условията за поледици, и необичайно високи в източната половина от страната, където ще продължи да духа временно силен южен вятър. Ще бъде облачно и мъгливо, на места с валежи, предимно от дъжд. В четвъртък валежи ще има в почти цялата страна, на места значителни, а в Югоизточна България – с гръмотевична дейност.



Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг. След временно спиране в петък, в събота отново се очакват валежи.