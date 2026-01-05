БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер -...
Чете се за: 05:47 мин.
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?

от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В първия работен ден за Новата година клиенти продължават да използват магазините за чейндж бюра, а продавачите се виждат в чудо зад касите. Търговци в страната оставаха без наличности в евро, а радостта на купувачите като чуваха по-ниска сума бързо се попарваше, след като научаваха, че им съобщават цената в евро.

Това са две от най-честите ситуации между продавач и клиент от четвъртък насам:

"В левове мога ли да платя?

"По-дребни нямате?

Не."

"Трябва да е повече?

В евро ви казвам - 5 евро и 51 евроцента. В левове е 10.78 лв. Виждате ли как е по-евтино в евро?

В единия случай търговците като Мария Белчева трябва да върнат рестото от дадената им банкнота от 100 лева в евро, а ако нямат - в левове. В другия - да развалят радостта на клиента като уточнят, че сумата е в евро. Мария е зад касата и в първия работен ден за магазина за Новата година.

Мария Белчева: "Идват със стотинки, които очакват ние да приемем и да им върнем в евро в банкноти, това не може да стане."

Има плащания с карти, които за съжаление не са толкова много, повече хора предпочитат да плащат с левове, отколкото в евро. Днес бях много приятно изненадана, защото единият магазин се намира до училище и децата бяха подготвени с евро.

ев


В Бургас обаче се справят трудно с връщането и пресмятането.

Керанка, търговец: "Аз имам тук таблица и пресмятам ги в евро и така. В село пощите постоянно нямат евро и понеже не сме в града, а в село произвеждаме, в село живеем и взимаме малко и те свършват бързо. Няма, просто няма откъде да се вземе."

В тази верига аптеки във Велико Търново превалутирането на лекарствата е станало автоматично, но клиентите продължават да се объркват.

Яна Узунова, управител на аптека: "Днес имах няколко клиента, които се връщат след известно време с касовата бележка и ми казват: „Ама Вие сте ми взели повече пари. Викам - не. Вие гледате стойността в евро“. На касовата бележка е изписано и в левове, и в евровата равностойност. Ако някой забележи промяна в стойността на някакъв продукт, това е от фирмата производител и доставчикът, който доставя стока към аптеките."

А в Кула, близо до Видин, продавачите наред с пресмятането, се захващат и с разясняване.

Галина Пекова, продавач: "С монетите се ориентират лесно, защото на тях, нали си пише, но понеже софтуерът ни е направен, програмата така ни е направена, че ни изписва само евро, малко се бъркат. Трябва да им покажа и българската сума и да си платят."

И докато някои се изненадват, други са убедени - цените са закръглени нагоре.

Лияна Георгиева, клиент: "Онзи ден се случи-12 цента трябваше да ми върнат и не ми ги върнаха. Какво означава? Просто ни лъжат непрекъснато. Трябва да е 1,95лв. Дори и тук като гледам цените не са както трябва."

"Проблеми има, защото сме възрастни и не може да пресметнем от лев за евро... Обаче сега като вземем пенсиите, вече търгуваме в евро."

"БНТ: Рестото, което ви връщат, предпочитате да е в левове или в евро?

По-скоро в евро, защото по-бързо да свикваме. Да имаме стотинки, центове.

БНТ: А вие изтеглихте ли си евро предварително или разчитате на това, което магазините ви връщат?

Не съм теглил предварително."

Но и купувачите, и търговците се надяват за единия месец на двойно обращение да свикнат с еврото.

#ресто #България и еврото #въвеждане на еврото #търговци

