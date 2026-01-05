Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината

Спартак Варна започна зимна подготовка с трима нови футболисти. В клуба като спортен директор се завръща и бившият футболист Пламен Гетов.

Със Спартак започнаха тренировки нападателят Петър Принджев, защитникът Борис Иванов и вратарят Бояш Дишков. Тримата ще бъдат картотекирани след няколко дни, когато ръководството на варненци плати задълженията си и падне забраната от ФИФА за трансфери.

"Ще има най-малко 6-7 попълнения добри. На различни позиции. Защитата трябва да е още по-силна, в халфовата линии ни трябват играчи, които могат да бягат", сподели в интервю за БНТ старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски.

Новоназначеният спортен директор на Спартак Варна Пламен Гетов изрази увереност, че тимът ще запази мястото си в елита на българския футбол.

"Има много работа за вършене, но ще я свършим и трябва да останем в групата", допълни той.

По време на подготовката отборът на Спартак ще изиграе три контроли срещу Фратрия, Дунав Русе и Миньор Перник.

Вижте целия репортаж във видеото.